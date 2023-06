«Amenazas continuas, sin futuro». Ahora vive en Teramo.

Estewj, de 34 años, y Grecj, de 33, son dos comerciantes LGBT venezolanos que se escaparon con su hija de 15 años. ciudad guayana Son invitados de la Asamblea de la Paz Britara, una fracción del municipio de Isola del Gran Sasso, en la provincia de Téramoporque en su país arriesgan la vida todos los días, un lugar donde es difícil vivir solo debido a la crisis económica, social y la delincuencia.

Gretsch explica que la situación aquí es intolerable. En 2021 mi pareja y yo vamos a abrir nuestra propia tienda de abarrotes, es un sector que nos gusta mucho. Estaba trabajando en una empresa de construcción y con el dinero de la indemnización comenzamos este negocio. Hemos tenido que bajar los precios debido al menor poder adquisitivo. Hubo un tiempo en que nuestro salario apenas alcanzaba para pagar el lugar y no alcanzaba para vivir. El crimen organizado exige el pago semanal de una gran suma de dinero De lo contrario, cierran negocios y golpean a los comerciantes. Después de constantes amenazas decidimos irnos. Lo peor que he vivido es un pariente que se suicida por chantaje. Esta es la fuerza motriz que nos impulsa a tomar el primer avión. En ese momento me di cuenta de que teníamos que irnos, y rápido. No queríamos criar a nuestra hija sin un futuro. Dos días después de nuestra llegada a Italia, un comerciante amigo nuestro, de 38 años, fue asesinado en su casa, frente a su familia, por no pagar el dinero de la protección. Ahora su esposa y su hijo se han escapado de Venezuela Y vivo en España.

En noviembre del año pasado, esta familia venezolana llegó a Milán. Entonces Alessandra, una amiga de Milán que trabaja para la ONG INTERSOS, les pone en contacto con una asociación por la paz y el 2 de diciembre llegan a Britara. Aquí la semana de Estewj y Grecj está llena de compromisos. De lunes a jueves participan en proyectos de la Sociedad de la Paz como la producción de queso y miel y la cría de caracoles. elEl viernes y el sábado continuarán sus clases de primer año en la Universidad de Teramo, en la Facultad de Biotecnología: el 7 de julio defenderán su tesis. El domingo, en cambio, se dedica al descanso ya la familia. “La Universidad de Teramo, agrega Gretsch, es muy hermosa y nos gusta mucho. Tuve la oportunidad de asistir a la universidad en Venezuela, pero nunca había visto tecnología e innovación en Teramo. Los profesores están disponibles, explicando las materias detenidamente y asegurándose de que entendamos, de hecho también hablan español e inglés. Nos interesa aprender y mejorar nuestras oportunidades para que esta oportunidad tenga un impacto positivo en nuestro futuro y el de nuestra hija.” Estewj y Grecj sueñan con invertir su conocimiento en el sector de la alimentación.

La hija de 15 años está en octavo grado en Isola del Gran Sasso. Allí descubrí lo que significa ser libre para salir con amigos, hacer un viaje escolar y organizar un día de playa con amigos. «En nuestro país -dice Gretsch- hubiera sido impensable que nuestra hija saliera sin peligro. Allí niñas también son secuestradas para explotación sexual. Isola del Gran Sasso para nosotros es sinónimo de libertad. Todavía nos decía constantemente a dónde iba porque hacer las cosas más simples en Venezuela era un riesgo, como pasar una tarde con amigos. Todavía está avergonzada, pero la encuentro tranquila. No te puedes imaginar lo importante que es eso para nosotros».

En Britara Estog, Gretsch y su hija viven en la tranquilidad de un pequeño pueblo y les va bien. “Agradezco a este país”, concluye Gretsch, “por hacerme sentir parte de una familia. Nunca nos sentimos opuestos, pero siempre nos hicieron sentir bienvenidos. Viniendo de un lugar sin rutina, lo que me encanta aquí es que las personas pueden repetir las mismas acciones todos los días. Debido a la delincuencia, no podemos darnos el lujo de un café o lugares frecuentes para socializar, diría que prácticamente imposible. Abruzzo también me dio esto y estoy muy agradecido a su tierra. La gente de Isola es muy amable y simpática con nosotros. Nos sentimos muy afortunados».

