Ameche 22, Michelle Bravi sobre los polémicos comentarios de Arisa: «No tengo ganas de…»

Entrevista por hecho cotidianoY miguel buenouno de los jueces de esta vigésima segunda edición de amigos a maria devilipiReveló lo que pensaba de algunas de las declaraciones que hizo surgir En la comunidad LGBTQ+, Georgia Meloni.

En una entrevista con el ex juez miguel bueno Hable sobre los próximos proyectos que le esperan este verano como un concierto. Vida mundial esponjosaComo parte de la revisión promovida por la Municipalidad de Milán «Estate al Castello» que comenzará el 21 de junio. acerca de la experiencia amigosEl cantante reveló que fue un gran honor para él trabajar con tan profesional maria devilipiPor su empatía y tranquilidad a la hora de afrontar cualquier situación.

a amigos El compañero también estaba entre los profesores. surgir Y lo hice bien Se expuso sobre las declaraciones que hizo el cantante durante la entrevista con él reconocimiento Lo que provocó muchas controversias y llamamientos de miembros de la comunidad queer, como vladimir lujuria:

«Este es el Mes del Orgullo y la historia de un colega se ha utilizado como un chisme bastante bien fundado. No he visto la entrevista completa, tal vez incluso por interés, lo que leí es solo un titular sensacional. Este mes celebramos la lucha por derechos y perdon por tal Chisme – por mucho que uno se exponga para bien o para mal – no es hablar de cuanto se puede hacer a nivel institucional.

segundo lo hice biende hecho, por la polémica sobre dichos surgir Se ha desviado la atención del tema del orgullo y la falta de protección institucional de la sociedad:

“Conozco a Arisa como colega y profesional. Empatizo con ella porque he sido ingenua tantas veces en las entrevistas, y no quería serlo. Seamos claros, siempre hay responsabilidad, pase lo que pase, por lo que decimos. Eres alguien que tiene medios para valerse por sí misma y no tengo ganas de autorizar lo dicho o no dicho. Si la ataco, seré un descarado, que ya está hablando de eso, si La defiendo, me arriesgaré a insultar su inteligencia. Ha cometido un terror, y puede retirarse y no moverse en torno al principal objeto de su orgullo.