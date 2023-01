Alzheimer, todos olvidamos algo a veces. Pero, ¿cuándo es el momento de buscar ayuda? – Corriere.it

a cristina marrón

Algunos olvidos son aceptables y forman parte de los trastornos relacionados con la edad. Otras veces, la fatiga y la distracción realmente juegan un papel. El deterioro cognitivo leve puede revertirse con modificaciones en el estilo de vida

¿Debo ir a la izquierda o a la derecha? Después de viajar por el mismo camino durante años, en realidad puede ser sorprendente encontrarse dudando del camino por delante y, por lo tanto, del verdadero alcance de la olvidando: será una señal Deterioro cognitivo relacionado con la edad O el comienzo de algo más serio como Enfermedad alzheimer ¿U otras enfermedades neurodegenerativas? Como le sucede a todo el cuerpo, las células cerebrales también envejecen: al haber menos conexiones entre neuronas, algunos fallos de memoria pueden ser causados ​​por el envejecimiento fisiológico del cerebro.Aunque vale la pena recalcar, no todos los lapsos de memoria son causados ​​por cambios relacionados con la edad. de nuestras neuronas. En muchos casos, otros factores más benignos como: Fatiga, ansiedad y distracción.

¿Cuáles son los errores aceptables e inaceptables? tuCierto grado de olvido puede considerarse normalDemasiada información innecesaria puede retardar o impedir la recuperación de ciertos recuerdos. No decidimos qué recordar (desafortunadamente), pero el cerebro lo hace y generalmente prefiere información social (como los últimos chismes) a información abstracta (como fórmulas matemáticas). Sin embargo, la pérdida de memoria se convierte en un archivo. Un problema cuando comienza a afectar el curso de la vida diaria.. Puede ocurrir que estés despistado y te encuentres en el coche, por una ruta que recorres automáticamente todos los días, y vayas al trabajo en lugar de detenerte en la estación, el destino al que realmente quieres llegar. El pensamiento prevaleciente puede intervenir y hacer que nos equivoquemos, pero no tenemos que preocuparnos por explicar Alejandro PadovaniDirector de la Clínica de Neurología de la Universidad de Brescia. En cambio, puede alimentar la idea de que algo anda mal: olvidar por qué está en el automóvil o no poder regresar si hay perturbaciones en el camino porque no «arreglan» las coordenadas geográficas. READ Toda la verdad sobre una bebida que consumimos tan a menudo. Ahora hay un estudio, detalles »ILMETEO.it

Memoria espacial y memoria asociativa La enfermedad de Alzheimer, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, es muy insidiosa y lleva tiempo años antes de que el trastorno se volviera tan incapacitante Llevar al paciente, muchas veces tarde, al médico de familia o especialista. Las primeras perturbaciones afectan memoria espacialo el que usamos para «navegar» en el espacio y el llamado memoria vinculante, o el que usamos para relacionar dos datos, por ejemplo, la cara de una persona con su nombre: en realidad son dos tipos de memoria que sufren déficit tras cambios neurológicos patológicos que afectan al hipocampo, explica Vanguard Padovani, quien también es el nuevo elegido presidente de la Sociedad Italiana de Neurología (en el cargo desde octubre de 2023). En la mayoría de los pacientes de Alzheimer, las primeras quejas se relacionan con La capacidad de aprender nuevos caminos o nuevas asociaciones de nombres para personas.. Como señala Padovani, algunas personas informan tener problemas para orientarse durante varios días una vez que llegan a la casa de la playa después de un año de ausencia. Aprender un nuevo camino en una nueva realidad requiere, como explica el neurólogo, una cierta habilidad para vincular diferentes aspectos en una nueva dimensión de tiempo para crear lo que se llama un camino. Lo mismo sucede con los nombres de las personas: Aprender nuevos nombres para nuevas personas no es nada fácil y no es automático.. la pacientes de alzhéimer Reconocen a alguien en el dominio público, pero no pueden dar su nombre. Cuando pido algo tan trivial como el nombre del Papa, a muchos pacientes les cuesta recordarlo o no recordarlo y esto no es un trastorno aceptable, sino una señal de que algo anda realmente mal. READ Puede ser peligroso para la salud

aspectos confusos Dificultad de comprensión si nos encontramos con un deterioro cognitivo Lo que puede representar un precursor de una enfermedad neurodegenerativa o trastornos relacionados con la edad es el hecho de que 2/3 de los pacientes comienzan a experimentar deterioro de la memoria a una edad avanzada, a partir de los 75 años, cuando se pueden controlar otros problemas relacionados con la edad, como los trastornos del sueño o la toma de medicamentos que pueden interferir con las capacidades neurológicas. La edad, sobre todo en las etapas más avanzadas de la vida -destaca Padovani- determina el trastorno de la memoria, que aparentemente es similar al declive cognitivo, pero que preocupa. La capacidad de aprender nuevos procedimientos o nuevos patrones. Como, por ejemplo, aprender a usar un nuevo teléfono móvil o usar un SPID: en otras palabras, el uso correcto de toda la información que conforma la memoria y estrategias útiles para fortalecer el rastreo. No es del todo fácil distinguir clínicamente estos dos trastornos, especialmente cuando ocurren simultáneamente en la vejez. Leemos un libro casi automáticamente -Padovani pone otro ejemplo- pero lo recordaremos mejor si prestamos más atención a la historia, si pensamos en la trama o escribimos algunos los detalles. Con la edad, esta capacidad de registrar e implementar estrategias para recordar mejor los eventos se vuelve menos efectiva y puede suceder que no recuerdes bien un libro o una película porque no has implementado ninguna estrategia para hacerlo, pero no es un problema. signo porque es un problema estrechamente asociado con el envejecimiento y no relacionado con la enfermedad de Alzheimer. .

No todo está perdido Date cuenta de que la memoria ya no funciona tan bien como antes Paso inicial, tienes uno Diagnóstico de deterioro cognitivo leve Sin embargo, otro elemento que se puede considerar es un archivoarma doble Corte porque las personas mayores corren el riesgo de experimentar ansiedad y ansiedad al descubrir que su falla de memoria es anormal y puede (pero ciertamente no) convertirse en demencia. De hecho, experimentar un deterioro cognitivo leve se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer en el futuro (de tres a cinco veces). casi todos los años 10-15% de las personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve desarrollarán demencia; Otro 15 % lo hará después de dos años, otro 15 % después de tres: vemos una cierta progresión de la enfermedad que afecta a más y más personas con el tiempo, señala Padovani. Pero no es un destino inevitable. En las primeras etapas, todavía se puede hacer mucho para desacelerar o incluso revertir la tendencia.. Nuestro neurólogo agrega datos convergentes sobre el hecho de que mejorar los estilos de vida ayuda a retrasar la progresión de la enfermedad. Abordar mejor la presión arterial alta, la diabetes, tratar la depresión, mejorar la dieta, dormir mejor, caminar más y eliminar el tabaquismo y el alcohol son estrategias útiles para prolongar la fase de empeoramiento sin entrar en una fase de empeoramiento acorde con la demencia. Es eso cierto El 20% de los pacientes con deterioro cognitivo leve recuperan las habilidades perdidas al «arreglar» estilos de vida incorrectos. Por lo tanto, para una proporción de pacientes, el deterioro cognitivo puede ser reversible. En personas con trastornos del estómago y el páncreas, especialmente si han usado agentes protectores gástricos durante mucho tiempo -concluye Padovani- el deterioro cognitivo podría estar relacionado en parte con una disminución en la absorción de vitamina B12: en estos casos, cuando se determina adecuadamente , puede ser útil la suplementación con vitamina B12, preferiblemente en combinación con ácido fólico y omega-3 con omega-3. READ Alerta de Salmonella en semillas de sésamo