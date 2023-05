Alonso, Otras críticas a Ferrari: «incoherentes» | FórmulaPasión – Fórmula 1

Alonso vs «El Ex»

El ambiente bullicioso de Miami debe haber cargado muy bien fernando alonsoque estaba disfrutando Se burló de algunas de sus antiguas bandas de una manera bastante directa.. El viernes le tocó a Alpine convertirse en el blanco de la lengua larga del bicampeón del mundo. Por radio, durante la sesión de la FP2, el asturiano criticó el comportamiento de Esteban Ocon, acusándolo de entorpecerle deliberadamente durante su vuelta rápida. Alonso se rió de esta situación, y precisó Pruebas gratuitas como «Momento» de los Alpes.

Tercer puesto y tiros a Ferrari

Hoy, en la final del Gran Premio de Miami que terminó en el tercer escalón del podio, llegando por cuarta vez en los primeros cinco fines de semana de carreras, el veterano del circo movió su objetivo, yendo a con el fin de , De manera muy desvelada, enEl estado actual de Ferrari. Aprovecha una pregunta relacionada con Claro dominio impuesto por Red Bull en el inicio de temporadaque recuerda a la era Vettel, cuando Alonso defendía los colores del caballo indómito, el ovetense de 41 años. comparo su ferrari con el actual.

«Creo que Newey siempre hace un auto mejor que otro – comentó sobre los micrófonos Sky Sports F1 Italia – Mercedes también lo ha hecho durante muchos años, cuando Hamilton y Bottas lo ganaron todo. Siempre es difícil, pero esa es la naturaleza de la Fórmula Uno. Seguro (en Ferrari) siempre estuvimos ahí en esos años, nunca cometimos errores y luchamos por el Campeonato del Mundo en tres de esos cuatro años hasta la última carrera. (En realidad, los campeonatos mundiales decididos en el último Gran Premio fueron dos campeones, ed.). Afortunadamente para nosotros, ahora hay un poco más de inconsistencia en Ferrari que entonces. Nosotros anotamos más puntos que ellos»..

Nuevas plataformas para «testing»

Vagó a un lado de sus antiguos patrones, Alonso disfrutó de su primer podio en el circuito de Miamiun sitio que ciertamente no carece de encanto y encanto: «Me encantó volver al podio – comentó Alonso – Especialmente aquí en Miami. Nunca la he visto antes y ella siempre es increíble. También es muy agradable en México, así como en todos estos nuevos círculos. Nunca lo he hecho antes, y tengo que acostumbrarme. hoy fue bueno«.