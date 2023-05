Alone in the Dark, se anunció una nueva presentación el 26 de mayo

Solo en la oscuridad aparecerá a través nueva oferta Viernes 26 de mayo A las 2:00 a. m., hora italiana: THQ Nordic lo anuncia, publicando un breve tráiler de Spotlight dedicado íntegramente al reinicio de la saga de terror.

Esta es la confirmación de Común Hace unos días, según Alone in the Dark nuevamente esta semana, pero Tom Henderson ahora es una garantía y su liderazgo rara vez falla.

“Permítanos arrojar luz sobre los misterios que rodean a Alone in the Dark y responder algunas de las preguntas más urgentes sobre el juego”, se lee en el comunicado de prensa de THQ Nordic, especificando que Pequeñas interfaces No solo incluirá una nueva versión del juego, sino también algunas «posibles revelaciones inesperadas».

Reiniciar Del popular survival horror desarrollado por Psygnosis, Alone in the Dark sigue la historia de dos protagonistas diferentes, el detective Edward Carnby y Emily Heartwood, una chica que decide contratar a un detective para que esclarezca la misteriosa desaparición de su tío en la mansión Derceto. .

Con el telón de fondo de la década de 1920, los dos tendrán que explorar la antigua e inquietante villa, dentro de cuyos muros hay grandes secretos e incógnitas asociados con horror cósmico Probablemente volvería loco a cualquiera.