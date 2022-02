Alineaciones oficiales donde las ves en TV y en vivo

Génova Necesita tres puntosEnterrar, para cerrar en febrero no en la línea del resto de la temporada. un equipo Simón Inzaghi En Marassi debería ganar el campeonato porque lleva más de un mes sin curarse unas lesiones invernales: “Siempre ha habido preocupaciones sobre el Inter, desde el verano pasado. La verdad es que estamos totalmente de acuerdo con nuestros objetivos. Solo me interesa respetar las peticiones de los propietarios: clasificarse para la Champions, los octavos de final del torneo y ganar la Supercopa. Pero para el Scudetto, todo sigue abiertoPero el técnico no se desespera ni un centímetro Génova Alexander Plessin, que aún no logran volar a un lugar seguro. Necesitamos un regreso a la victoria para sacudirlo:Todos creemos en la salvación. Lo creo, esto debería quedar claro: no estamos comprometiendo ni una pulgada. El Inter perdió el último partido y ahora vendrán aquí y querrán absolutamente ganar el partido: tendrán más posesión del balón, tendrán grandes cualidades individuales, pero tendremos que no dejarlos jugar, ser agresivos, ponerlos en dificultad. Será un partido difícil para nosotros.«.