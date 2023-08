Alicia Quarto Desde Allí Mail To You Se convirtió en madre, nació el hijo que esperaba de su pareja

Alicia IV Se convirtió en madre de su primer hijo. La mujer que se hizo famosa con su participación. Tienes un nuevo correo Y en el año 2022 estaba esperando un hijo con su pareja Emmanuelle, a quien conoció tras su primera aparición en televisión. El anuncio lo hizo a través de las Instagram Stories de la mujer, quien ahora es una influencer con más de 100.000 seguidores. «No fue fácil, pero lo logramos.dijo la joven luego de dar la noticia de su maternidad, para luego concluir dirigiéndose a las mujeres que la siguen desde hace años en las redes sociales:

Cuando perdí a mi primer hijo, mi único pensamiento fue no volver a intentar tener hijos. Sufrí tanto que casi me vuelvo loco. Hasta ahora, con mi principito, me alegro de no haberme dado por vencido pero sobre todo deseo que todos ustedes experimenten pronto esta inmensa alegría. Deseo que creas y tengas éxito en tu milagro. Deseo que todas seáis madres lo antes posible.