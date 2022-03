Alicia Marcuse, la mala enfermedad que entró en su vida: «Dolor de estómago insoportable»

La talentosa (o ex) presentadora es uno de los rostros más reconocibles de la industria del entretenimiento a los ojos del gran público, que, aunque aún joven, ha gozado de un éxito increíble a lo largo de los años de su dilatada carrera, siendo una de las más influyentes. figuras del panorama televisivo italiano. . A pesar de su enorme popularidad, ya pesar de que una mujer puede contar con el apoyo de una gran audiencia de fans, Alessia Marcuzzi decidió tomarse un descanso de la televisión y dedicarse a otra cosa. Alicia Marcuse es una de las personalidades de la televisión más queridas de todos los tiempos. A lo largo de los años, la mujer ha sido uno de los principales rostros de Mediaset, estando al frente de proyectos de gran éxito. Eso fue hasta que decidió mantenerse alejado de las cámaras antes de que Pier Silvio Berlusconi anunciara sus nuevos horarios de Mediaset. Sin embargo, esta elección no la separó de su audiencia, quienes la han seguido a lo largo de los años, al punto que a pesar de haber optado por dejar la televisión, la gente aún siente mucho cariño y aprecio por ella.

Mucha gente, de hecho, sigue interesada en su carrera, y en particular también en su vida privada. En una entrevista reciente con la revista, buena saludAlicia Marcuse ha admitido estar afectada por una enfermedad con la que aprendió a convivir desde joven, que le provocó días de malestar y dolor. Esto es lo que es y cómo lo gestiona Marcuzzi. Alessia Marcuzzi, que se ha dedicado a la actividad empresarial en los últimos meses, sigue atrayendo mucho la atención sobre ella. La revista realizó una entrevista al locutor buena saludDonde habló sobre nutrición y admitió que su enfermedad le causa un gran sufrimiento. Admitió en la entrevista que come mucho todo el día, cada dos horas. También admitió que no sigue una dieta dirigida, sino que solo escucha a su estómago. En ese sentido, reveló que a veces escucha «Una presión insoportable en mi estómago me está volviendo loco de dolor».

Una enfermedad con la que aprendí a vivir desde que era un niño. La anfitriona dijo que estos ataques repentinos de acidez estomacal la habían enfermado desde que iba a la escuela. Para Alicia, el dolor solo se hizo más soportable al acostarse de lado en posición fetal. A pesar de este problema, la mujer lleva una vida muy normal. Hasta ahora, ha aprendido a comprender y controlar el problema. Todo lo que tiene que hacer para aliviar la acidez estomacal, admite, es comer con regularidad y evitar los alimentos que pueden irritarle el estómago, especialmente cuando la enfermedad se presenta. En resumen, incluso las personalidades famosas y aparentemente perfectas no son inmunes a las enfermedades que pueden poner en peligro la vida diaria normal. Afortunadamente, este no es el caso de la bella Alicia, quien admitió que pudo manejar el trastorno escuchando su cuerpo y complaciendo sus necesidades para prevenir el dolor.

Lea también: Alessia marcuzzi ya no está en la tele: ‘Estoy bien donde estoy’