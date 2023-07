¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero hay en el mundo? Alguien lo hizo, agárrate fuerte

Hablemos de dinero: pero ¿cuánto hay en todo el mundo? Alguien hizo el conteo total: los números son alucinantes.

La masa de dinero que circula por el planeta alcanza cantidades inimaginables. Averigüemos cuánto fluye el río global de dinero.

Trate de escribir un número que exceda mil millones. Es probable que encuentre dificultades. Por lo general, una deficiencia leve. A menos que seas Scrooge McDuck o algún emulador moderno de Creso y el Rey Midas, Términos como «trillones» o «cuatrillones» sonarían extraños, por decir lo menos.. Cosas sin precedentes.

No es que sea mucho mejor con millones y miles de millones, lo cual es raro (al menos en nuestras cuentas bancarias). Pero al menos hablamos mucho de eso, desde los salarios de los jugadores hasta las maniobras presupuestarias en los estados. Más bien, billones y cuatrillones están tan lejos de las listas para los simples mortales que es difícil incluso imaginarlos.

En resumen, un billón es un millón a un tercio, o un billón de billones, mientras que un cuatrillón es un billón de billones (un billón es igual a un billón). Pero si se quiere, también hay billones (mil billones de billones) y cuatrillones (mil cuatrillones).

Todo el Dinero del Mundo: Además del efectivo, hay más

Enormes figuras que, paradójicamente, también erradican toda codicia, toda codicia, y todo afán de riqueza. Como si, después de cierto límite, incluso el dinero se convirtiera prácticamente en basura. “El dinero no huele, pero a partir de un millón, se empieza a sentir”.El novelista francés Tristan Bernard dijo una vez. Pero una vez que se cruza cierto umbral, el olor a dinero comienza a desvanecerse. O simplemente tan poderoso que está más allá de nuestra comprensión. Piénsalo: ¿alguna vez has conocido a alguien que aspiraba a ser un “trillonario” o “cuatrillonario”?

Bueno, si este dinero realmente grande es inimaginable, trate de pensarlo. Se agregarán todos los ceros para calcular la cantidad total de dinero en todo el mundo. Y no se trata solo de contar todas las monedas y billetes que circulan por el mundo.

Sí, porque el total es mucho mayor si contamos el dinero que no vemos: el dinero invertido en distintos tipos de valores. Pensemos en las inversiones de las grandes corporaciones o de los altos directivos, pero también simplemente en nuestros vecinos que hayan tenido a bien invertir sus ahorros en oro o plata. Luego hay toda una discusión sobre las criptomonedas, comenzando con Bitcoins, utilizado en el espacio de inversión y como una moneda alternativa real.

cuanto dinero hay en todo el mundo

Con todo, es más que suficiente para hacer que tu cabeza dé vueltas. pero ¿Existe una estimación precisa de cuánto dinero hay realmente en el mundo? Intentemos ver cuál, al parecer, debería estar más cerca de la forma verdadera.

Si Andreotti decía que el poder desgasta a quien no lo tiene, hace varios siglos Sófocles argumentó algo similar sobre el dinero: “El dinero esclaviza a quien no lo tiene”. Pero no falta la sabiduría religiosa que, por su parte, advierte contra El peligro de ser esclavizado por el dinero: El apego al dinero es la raíz de todos los males. San Pablo dice en la primera carta a Timoteo (6, 10).

El peso que debe atribuirse al dinero en la jerarquía de los valores morales siempre ha sido problemático, cuanto menos. Por otro lado, es cierto que el dinero sigue siendo un medio. Por lo tanto, convertirlo en el final de la vida de uno puede llevarnos por mal camino. Pero también parece cierto que si querías prescindir de él por completo, te arriesgabas a recorrer un corto camino sin llegar a ninguna parte. Sea como fuere, cada uno de nosotros pone su gota, grande o pequeña, en el gran río de dinero que atraviesa el mundo. pero ¿Cuánto efectivo hay en todo el planeta?

Efectivo en el mundo, estimaciones de banqueros suizos

El Bank for International Settlements, es decir, el Bank for International Settlements, respondió a esta curiosidad. Es el banco financiero más antiguo del mundo y tiene su sede en Suiza (en Basilea, para ser exactos).

Y según las últimas estimaciones, referentes al año 2021, Alrededor de $ 8,28 billones en circulación en todo el mundo (o $ 8,28 billones en billetes y monedas). Convertida a euros, esta cifra equivale a unos 7,61 billones. Intentemos escribirlo todo, solo para tener una idea: 7.610. millones de euros De hecho, esta cifra se refiere a los 20 principales países del mundo, así como a la Eurozona. Así que sigue siendo una estimación aproximada (hay aproximadamente 200 países en el mundo).

De hecho, otras estimaciones apuntan a que este número, ya enorme, sigue siendo muy bajo.. También es necesario contar el dinero que está ahí pero que no se puede ver físicamente. Como el dinero depositado en valores, en cuentas corrientes, en cuentas de depósito, en las inversiones más diversificadas. Todos los activos que, si se vendieran, se traducirían en más efectivo. En este punto llegamos a tocar la forma verdaderamente brutal de $ 96 billonesCasi cualquiera 79 mil millones de millones de euros. Siempre escrito completo, tendríamos una cantidad desorbitada de 79.000.000.000.000.000.000 euros. Incluso el famoso depósito de Scrooge McDuck fallará.

Supongamos que solo en Italia, en diciembre de 2022, los hogares depositados en cuentas corrientes bancarias dispusieran de 1.174 billones de euros, a los que hay que sumar 423 billones de liquidez corporativa.

Dinero invertido en oro, ¿cuánto hay?

El oro es la mercancía a la que recurre gran parte del dinero mundial. El Consejo Mundial del Oro estimó que en 2020 hubo aprox. 13 billones de dólares de oroEl equivalente a unas 200 toneladas del precioso metal dorado, la mitad de las cuales se utilizan en la fabricación de piedras preciosas y joyas y la otra mitad en lingotes.

Y esto es solo para el oro ya extraído de minas y depósitos de agua. Sí, porque a esta cifra se le debe sumar el oro que aún falta por extraer, en un valor equivalente Alrededor de $ 3 billones más: Unos 2,5 billones de euros.

Dinero invertido en bienes inmuebles y terrenos

Además de dinero en efectivo y oro, también hay inversiones en el mercado inmobiliario, incluidos edificios comerciales y terrenos no urbanizables.

¿Cómo se traduce este mercado global en dinero? Por estimaciones (expresadas en billones), la cuenta de dinero alcanza estos números:

Casas, apartamentos y otras propiedades residenciales 180.000.000.000.000.000.000 euros;

180.000.000.000.000.000.000 euros; Edificios comerciales 27.000.000.000.000.000.000 euros;

27.000.000.000.000.000.000 euros; Tierra agricola22.000.000.000.000.000.000 euros.

Cuentas en el bolsillo de los hombres más ricos del mundo

Frente a estos números, incluso los avaros del mundo, los hombres más ricos del planeta, parecen un poco más pobres (por así decirlo). Incluso por curiosidad, es natural preguntarse quiénes son las personas que poseen la mayor parte de esta enorme cantidad de dinero.

Por orden ForbesEn 2023, solo seis personas cuyos activos superaron el umbral de $ 100 mil millones, y son:

bernardo arnault Rey de la moda francesa y patrocinador de LVMH: $211 mil millones.

Rey de la moda francesa y patrocinador de LVMH: $211 mil millones. Elon Musk fundador de Tesla: 180 mil millones;

fundador de Tesla: 180 mil millones; Jeff Bezos fundador de Amazonas. 114 mil millones

fundador de Amazonas. 114 mil millones larry ellison cofundador y CTO de Oracle Corporation, uno de los desarrolladores más grandes del mundo: 107 mil millones;

cofundador y CTO de Oracle Corporation, uno de los desarrolladores más grandes del mundo: 107 mil millones; Warren Buffett presidente de Berkshire Hathaway, es considerado el inversor más exitoso de todos los tiempos: 106.000 millones;

presidente de Berkshire Hathaway, es considerado el inversor más exitoso de todos los tiempos: 106.000 millones; Bill GatesCofundador de Microsoft: $ 104 mil millones.

Ranking de multimillonarios italianos y el hombre más rico de la historia

En cuanto a Italia, ocupa el primer lugar en el ranking de los súper ricos Juan Ferrero, al frente de la empresa familiar, el conocido gigante mundial del chocolate: 38.900 millones. El segundo paso para giorgio armani (11.100 millones de dólares en activos) en tercer lugar se encuentran los recientemente fallecidos Silvio Berlusconi y su familia (6.8 mil millones).

Sin embargo, la palma del hombre más rico de la historia se adentra casi en lo desconocido mansa musaemperador de Malí que vivió en el siglo XIV, cuyo enorme legado, en base a los valores actuales, se estima en 400 mil millones de dólares. Sin embargo, también está lejos de trillones y miles de millones.