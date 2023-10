¿Alguna vez has pensado en poner cerveza en tu café? Lo que sucede

La experimentación en la cocina muchas veces da vida a bebidas o platos inesperados. A veces resultan ser verdaderos fracasos, otras veces resultan ser verdaderos éxitos. Hoy en día el maridaje puede parecer una tontería, pero algo inesperado sucede cuando se vierte cerveza en el café.

cerveza en cafe

Seguramente estarás pensando que es una locura, bueno puede parecerlo, pero si te encanta cerveza y cafe ¿Por qué no lo intentas? ¿Pero de dónde surgió la idea de elaborar esta bebida? La idea surge de Francesco Silicato, bloguero Amante de la cerveza. El blogger quiere señalar que no, no es un pensamiento post-alcohol, de esos que te vienen a la mente porque estás confundido. Al contrario, la idea le surgió porque quería probar algo diferente e intentar crear una nueva bebida, y tal vez una nueva tendencia en el desayuno.

La idea era combinar dos sabores opuestos para crear una unión perfecta. Entonces, ¿por qué no unirse a uno? Una bebida amarga pero aromática. Como el café, todo a la vez Una bebida fresca y vivaz ¿Te gusta la cerveza? El blogger bromea:

La vida se trata de experiencias y nunca se sabe cuándo podrías encontrarte con tu próxima bebida favorita.

Precisamente esto es lo que impulsó a la bloguera amante de la cerveza a probar una combinación de estos dos sabores para recrear una bebida única.

Olor y sabor interesantes.

¿Las cosas salieron bien? ¿La idea le pareció adecuada de inmediato? Bueno, no, a medida que el café poco a poco llenó la habitación. fragancia y aroma, Algo en la mente del blogger decía que ésta no era la idea correcta. Pero la oportunidad de crear algo único era más fuerte y, en el peor de los casos, habría sido una foto para enviarla a amigos para reírse. Después de todo, siempre estamos tratando de hacer algo que pueda volverse viral, para bien o para mal, ya sea un éxito o un fracaso.

Así que finalmente lo hizo, combinando las dos bebidas y accediendo inmediatamente a su sentido del olfato a través de una combinación de Aroma a lúpulo y mezcla de Arábica. De café. El sabor no era malo, quizá casi tentador, así que ¿por qué no saborearlo? El amargor y el frescor de la cerveza, combinados con la fuerza del café, crean una combinación que puede confundir las papilas gustativas, pero que a partir del segundo sorbo se crea una verdadera danza de sabores.

Sin embargo, tenga cuidado de no intentar utilizar cerveza en lugar de agua en la tetera de su cafetera, ya que podría significar un desastre. El dióxido de carbono que contiene, cuando la máquina lo presuriza, puede crear una verdadera explosión, como una experiencia de cocina.

Conclusión

En conclusión Agrega cerveza al café ¿Estaba loco? Quizás sí, quizás no, pero como toda experiencia merece respeto. Después de todo, gracias a tales experimentos se crearon grandes éxitos culinarios y cócteles famosos.