Algo de Tiffany’s, reseña de película navideña disponible en Prime Video

Hemos recomendado un pelicula navideña Debe ver en Prime Video antes de Navidady luego más Para ver en Navidad. Por tanto, no puede faltar una reseña de películas navideñas para ver después de Navidad, para mantener el espíritu navideño pero también por otros motivos que más adelante explicaremos.





La película en cuestión ha sido retirada. Regalo de Tiffany (Titulo original algo de tiffany), en prima A partir del 9 de diciembre Y -quizás habría que decirlo- no tiene nada que ver Desayuno en Tiffany’s, si no fuera por el hecho de que aquí también se menciona a uno de los joyeros más famosos de Nueva York, Estados Unidos y quizás incluso del mundo. Resumimos brevemente (y sin spoilers) la trama de A Gift from Tiffany’s y luego explicamos por qué creemos que deberías verla después de Navidad.









¿Qué es un regalo de Tiffany?





Oportunamente, la película comienza en Tiffany’s, donde las compras navideñas están en pleno apogeo. Conocemos a tres personas en particular: Ethan y su hija Daisy están aquí para comprar un costoso anillo de compromiso para la pareja de Ethan, Vanessa, una mujer lujosa con la que Ethan comenzó a salir después de la muerte de su amada esposa.





El otro personaje es Gary, un chico que en cambio quiere regalar «algo no demasiado caro» a su novia Rachel. Sin embargo, al salir de la tienda, Gary es atropellado, Ethan va a ayudarlo mientras espera que llegue la ambulancia, pero accidentalmente cambia la bolsa de Tiffany con la de Gary, quien es llevado al hospital.





Aquí Rachel se encuentra por casualidad con Ethan y Daisy y, agradeciéndoles su ayuda, los invita a la panadería italiana donde trabaja. Los dos se unen instantáneamente y tienen una agradable velada, pero nadie sabe aún sobre el intercambio de regalos.





¿Qué pasará cuando se abran los regalos? No le diremos nada para no arruinar su visualización de la película, pero si tiene curiosidad, puede ver el avance de Something Tiffany’s a continuación.









¿Por qué ver esta película después de Navidad?





Premisa necesaria: Como en las otras películas navideñas que hemos recomendado, aquí también debemos «conceder» algo en términos de realismo. En concreto, no hace falta profundizar en el hecho de que después de comprar un anillo de mil dólares, alguien podría distraerse tanto que cambiara el paquete por otro sin darse cuenta y sin comprobarlo.









Si vas más allá de este aspecto, disfrutarás de una divertida comedia romántica, quizás tan predecible como todas las comedias románticas pero igualmente apreciada. Sin embargo, en nuestra opinión, esta película no se puede ver en Navidad, mejor a partir del Boxing Day.





Decimos esto porque, en nuestra opinión, A Gift at Tiffany’s no transmite tanto el espíritu de la Navidad, sino que se centra en el amor a primera vista y la imposibilidad de resistir al destino. Y el amor, para citar el título de otra comedia romántica, Never Goes On Vacation.











Entonces echa un vistazo a la Navidad otra pelicula (no necesariamente Sillón para dos), o dedicarse a jajaja especial de navidadpero luego, cuando hayas desempacado todos los regalos y el mantel rojo finalmente haya sido retirado de la mesa, intenta calentar tu corazón con esta dulce comedia para enamorados.





Puntuación: 7