Alfonso Signorini y su malísima enfermedad: deberá someterse a constantes exámenes

Próximamente Alfonso Signorini volverá a estar al frente de la dirección Gran Hermano VIP Con él estarán Sonia Bruganelli y Orit Berti. El lunes 19 de septiembre de 2022, el público italiano verá a los contendientes que cruzarán la puerta roja. Es por eso que solo tenemos que esperar y contar hacia atrás.

Todos coinciden en que esta vez el conductor presentará varias vueltas de tuerca, además de su sonrisa. Sabe cómo entretener a los espectadores y para ello cuenta con comentaristas y VIPs que estarán frente a las cámaras las 24 horas del día. Desafortunadamente, detrás de su ternura y sol, hay mucha amargura por algunos problemas de salud.. Esto es lo que necesita saber.

Aunque el reality show aún no ha comenzado, el centro de atención es un contendiente en particular. se encuentra alrededor antonino espinalbesAnterior Belén Rodríguez. Esta última le dijo abiertamente que emprendería acciones legales si hablaba de ella y su hija.

También habrá otras innovaciones, por ejemplo, en la parte superior de la gestión. novia vip fiesta Veremos Pierpaolo Pritelli Y el aumento del sol. Todo está listo, así que tenemos que esperar. además alfonso signorini Se declara entusiasmado con esta nueva aventura, pero a menudo Tuvo que mostrar una sonrisa poco sincera. debido a su estado de salud.

“Tiene leucemia y no le quedan muchos años”.

En un episodio de la última versión de Gran Hermano VIP El conductor dijo una frase que dejó a los espectadores confundidos: Por lo poco que me queda por vivir. Más tarde, un experto en chismes lanzó una bomba de contexto: «Signorini lo dijo con sarcasmo, pero también con seriedad. Tiene leucemia y lamentablemente no le quedan muchos años”..

Noticia que conmocionó a los fans del hombre. De hecho, la preocupada lo tranquilizó diciendo que logró vencer la enfermedad y ahora está lejos de peligro. Obviamente, no debería bajar la guardia.Pero hazte chequeos periódicos.

«Mi vida ha cambiado»

Independientemente de la enfermedad y los diversos tratamientos químicos a los que tuvo que someterse, Alfonso Signorini no piensa tirar la toalla: «Tuve que hacerme quimioterapia cruzando los dedos sin saber que me iba a pasar. Mientras estaba ahí con una aguja o en el brazo me prometí que si hacía eso cambiaría mi vida. Y me cambió la vida».

Después de una larga estancia en el hospital, Ahora puede volver a dedicarse en cuerpo y alma al trabajo Lo que lo hace feliz y satisfecho. Afortunadamente, solo tendremos que esperar unos días para reiniciar una nueva aventura televisiva.