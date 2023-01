Alfa Romeo, ¿hay una nueva araña en camino? lineas locas

Así podría ser el perfil del nuevo Alfa Romeo Spider. La casa Alfa Romeo podría verse tentada por esta gran oferta.

Después de un período muy complicado, Alfa Romeo vuelve a ver un rayo de luz. Los últimos años han sido rojos en términos de ventas, también debido a la lista de precios cada vez más simplificada. La salida de modelos como el MiTo y el Giulietta tampoco ayudó. Por otro lado, la llegada de los potentes SUV, como el Stelvio y el Tonale, tiene a muchos puristas boquiabiertos.

La casa de Arese se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a las líneas clásicas y elegantes de sus zapatillas. El Alfa Romeo 33 Stradale, C53 Disco Volante, 1900 Sport Spider y 1750 GT Veloce pasando por el Duetto hasta el 8C Competizione se encuentran entre los autos más increíbles de todos los tiempos. Inevitablemente, un fanático de la marca Alfa Romeo quiere potencia y deportividad. En cualquier caso, la decisión de centrarse en los SUV también puede verse como la última carta para mantenerse al día con la moda actual.

No deberíamos estar demasiado estupefactos por el éxito de los vehículos de ruedas altas. Pregúntenle a Porsche que, gracias al Cayenne, pudo respirar en términos de ventas, salvando una marca en crisis. Sin exagerar, Lamborghini también incrementó sus ventas anuales recientes gracias al Urus. Tras el lanzamiento de Stelvio y Tonale, los puristas también quieren poder soñar. La casa italiana, que forma parte del grupo Stellantis, también funciona mucho con electricidad. La alta dirección de Stellantis decidió cambiar la imagen de marcas como Lancia, Alfa Romeo y también Maserati que recientemente ofreció su tridente en el monoplaza Gen3 Formula E.

Los tiempos de lanzamiento de 8C y 4C parecen lejanos. Afortunadamente, los grandes jefes también parecen haber recordado lo que es Biscione para los italianos. En los últimos meses también se ha hablado de la posibilidad de volver a ver una nueva araña en la carretera. El nombre del legendario Duetto, que se fabricó entre 1966 y 1994, también podría revitalizarse. Casi todo depende de la situación económica de Alfa. Si las condiciones son las adecuadas, pronto podríamos ver una adorable araña con el emblema de Biscione en las carreteras italianas.

Presentación del nuevo Alfa Romeo Spider

Además de los SUV, la gama actual de la empresa con sede en Ares ofrece únicamente el Giulia. El sedán ha tomado una dirección estilística clara y el nuevo Discovery puede inspirarse en el buque insignia, sugiriendo la misma parte delantera. Como puede ver a continuación, en el video publicado en el canal de YouTube de Rons Rides, se describen las líneas. La pantalla destaca el diseño resistente con grandes tomas de aire. Sin embargo, gracias a la cuidada representación gráfica podemos disfrutar de un coche que merece ser producido. Los dirigentes aún no se han decidido a lanzar el nuevo proyecto, pero miren las bellezas.

Las formas de esta gema toman algunos conceptos ya vistos en el pasado. Es legítimo imaginarlo con un potente motor térmico. La electricidad en estos casos puede esperar. Tal automóvil es ruidoso, como sus predecesores. No es solo una cuestión de sonido, sino también de placer de conducción. Los coches totalmente eléctricos no son los mejores en términos de manejo, aparte de un empuje muy fuerte en los primeros metros. La camioneta es increíble, pero quien compra un biplaza definitivamente no lo hace por el Dragster Concept. El deportivo se valora en las curvas y, por desgracia, las baterías tienen un peso descomunal que limita mucho el estilo de conducción en los tramos mixtos. El peso de la araña siempre debe ser el peso de la pluma.siguiendo los dictados de «menos es más» de Chapman.

Naturalmente, esta joya no será asequible para todos. Quadrifoglio para Giulia comienza en 99.000 euros, pero puede presumir de dirección directa muy precisa, suspensión mejorada y una velocidad máxima de más de 300 mph. Spider se puede revivir en una versión más picante, logrando un rendimiento de mayor nivel.. ¿Viene un nuevo Mito Sport? Así será (video). También eche un vistazo a lo que podría parecer El nuevo GTA Tonal.

Con su mecánica y carrocería completamente renovadas respecto a las últimas versiones de fábrica de Alfa Romeo, el nuevo Spyder será un soplo de aire fresco. Los colores pueden ser diferentes para potenciar el mal espíritu deportivo. A continuación, puede ver las llamativas rayas rojas, blancas y grises del automóvil.. No te costará mucho sentirte abrumado por la pasión con el estruendo térmico característico de Alfa. Es lógico que los fabricantes decidan impulsar los autos de barril, pero también debemos seguir produciendo autos deportivos potentes con motores de combustión interna. No queremos desvelar ningún otro detalle. Relájate y disfruta de estos 3 minutos que te harán sonreír de nuevo.