Alfa Romeo Giulia, llega el restyling, con los kits visuales y de infoentretenimiento de Tonale-Corriere.it

Entre las imágenes robadas y las torpezas, parece claro que la nueva serie sedán estará inspirada en el nuevo SUV de Biscione. Con diferentes elementos estilísticos y actualización de equipos.

la de julia-stelvioy quizás más – un cambio muy importante: No solo porque el sedán Alfa Romeo Se estrenó en 2016 y por tanto hay que renovarlo, pero sobre todo porque tendrá que tomar forma para 2027, cuando sale de escena (salvo sorpresas emocionantes) Porque Biscione solo producirá coches eléctricos. Pero dado el glamour del mercado, tener una berlina con motores térmicos en la gama sigue siendo un arma más. Jean-Francois Imbrato, No. 1 de Alfa Romeo, dijo que Giulia y Stelvio son grandes productos, y estamos trabajando en ellos, seguramente serán parte de las novedades de 2023. Como es habitual en estos casos después del teaser oficial allí. son rumores, fotos robadas y fotos de pruebas con el coche en versión convincente. Así como no faltan los productos falsificados que finalmente engañan a los creyentes.