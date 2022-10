Alfa Romeo, aquí está el nuevo Giulia «espiado» en la calle (foto)

Luego de una larga espera, un nuevo Alfa Romeo Giulia fue interceptado, disfrazado para no ser reconocido. Las imágenes revelaron las líneas del nuevo sedán Alpha.

Después de apostar fichas en dos proyectos de alto nivel, como Stelvio y Tonale, la casa milanesa está lista para volver a abrazar la tradición. No se excluye que en el futuro se presenten un crossover y un SUV totalmente eléctrico. Es un período de gran transformación para la marca del Grupo Stellantis y se centrará en automóviles que pueden acercar a los puristas. Biscione no subestima la importancia de la electricidad, pero La futura gama debería contener proyectos en línea con los coches históricos de la marca.

Jean-Philippe Imbrato, CEO de Alfa Romeo Racing, explicó que la marca podría ampliar la gama. Por el momento, solo hay tres modelos, de los cuales solo Julia representa completamente el ADN de la casa de Ares. Con MiTo y Giulietta fuera, el sedán Clase B se convierte en la elección obligatoria de Alfisti. La historia del Giulia fue inicialmente bastante turbulenta, ya que tuvo que sustituir al 159, que abandonó la escena a finales de 2013. El proyecto inicial se basaba en la plataforma FGA Compact y estaba previsto que se comercializara en 2014. La crisis económica retrasó la liberación del coche. Con el paso a Fiat Chrysler Automobiles, todo el proyecto ha sido revisado.

Giulia se rediseñó en una nueva plataforma, se denominó Giorgio y se rediseñó desde cero. Fue lanzado en su estreno mundial el 24 de junio de 2015 para celebrar el 105 aniversario de la marca milanesa. El coche se presentó más tarde en el Salón del Automóvil de Ginebra. En dos versiones básicas: diésel de 180 CV y ​​150 CV, equipado con un motor de 2,2 litros. Cambio seis marcas, a pedido, transmisión automática de 8 velocidades. La versión de gasolina cuenta con un motor de 2.0 litros de 200 caballos de fuerza con una caja de cambios de 8 velocidades. A continuación, la gama se amplió con alternativas al diésel de 210 CV con tracción total Q4 y al gasolina turboalimentado de 280 CV con tracción total Q4.

El estilo de la berlina de tracción trasera con el motor en posición delantera es obra del Centro de Estilo Alfa Romeo. El diseñador, Alessandro Macolini, creó algunas de las líneas del Modelo 159. Alta y ancha, con un rostro de carácter fuerte, quedó satisfecha al instante. El coche no decepcionó estéticamente. La suspensión es independiente en las cuatro ruedas, de cuatro radios en la parte delantera y multibrazo en la parte trasera. Por otro lado, los interiores utilizan el hardware típico de los autos Biscione del pasado. Coche cómodo y tecnológicamente avanzado. Giulia está equipado con aerodinámica activa, llamada Active Aero Splitter, que es la mejor solución cuando el automóvil se mueve a altas velocidades.

Alfa Romeo, primeras imágenes del nuevo Giulia

El punto delicado del sedán de tres tamaños es el precio, que no es exactamente bajo. Después de una serie de problemas, Alfa se está recuperando en términos de ventas. En ese momento, el director Sergio Marchionne era uno de los hombres que siempre había impulsado la marca Ares. Este último apoyó el crecimiento de la marca bajo la gestión de FCA. La desaparición del italiano canadiense fue un gran shockLuego vino la epidemia de Covid-19 y la crisis económica, con una fuerte caída en las cifras de los automóviles en general y del fabricante italiano. Hay que decir que ahora hay un atisbo de crecimiento, pero Alpha no puede permitirse otros errores de gestión. El objetivo del Grupo Stellantis es electrificar completamente la gama para 2027.

Ahora más que nunca, la necesidad principal gira en torno a los automóviles que pueden enamorar a los fanáticos a nivel estético. Por eso, el nuevo modelo Giulia es muy esperado. El año que viene en nuestras carreteras, notaremos el segundo restyling del buque insignia de Alfa Romeo. Estos últimos pueden ser con motores térmicos. Se confirma el uso de gasolina y gasóleo, en línea con la futura normativa Euro 7, mientras que nada se sabe sobre el nuevo sistema híbrido ligero. Tenemos que esperar a los próximos meses para obtener más información sobre los motores. El nuevo Giulia atraerá a un segmento del mercado de clientes adinerados que han encabezado el modelo actual en la lista. Echa un vistazo al espectáculo Spider Alpha y para calle 33

De las fotos espía de Giulia, colgadas en la cuenta de Facebook de Walter Vayr (Unidad de Espionaje de Gabetz), queda claro que no estamos ante una revolución, aunque la película que cubre el coche no permite ver la mayoría de los detalles. El Giulia tendrá nuevos faros con tres elementos de diseño inspirados en los del Tonale. Lo mismo ocurrirá en la parte trasera con los faros con biseles en negro brillante. Los detalles pueden dar al coche un aspecto deportivo. Esta no sería la primera vez en la historia de la marca italiana. La peor configuración debe ser reconocida por la cuadrícula y el estilo de las llantas. También puede haber novedades con respecto a la cabina, heredé algunos elementos de Tonale.