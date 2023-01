Alfa Romeo: 2027 Parte E.

Después de una buena acogidaAlfa Romeo Tonalque ayudó a aumentar los volúmenes en Europa, Biscione se está preparando para este crecer También en otros mercados. El objetivo es alcanzar el 40% de las ventas globales de la marca fuera de Europa para 2030, frente al 18% en 2021. Para alcanzar este objetivo, Alfa Romeo se prepara para entrar en el llamado Parte Eautomóviles más grandes (alrededor de 4,8 a 5 metros) donde se obtienen mayores ganancias.

Jean-Philippe Imbrato, CEO de Alfa Romeo, en una entrevista Noticias de automóviles Con motivo del lanzamiento del Tonale en Estados Unidos, confirmó que la empresa, para expandirse en este mercado, está desarrollando un vehículo eléctrico completamente nuevo en la clase E diseñado en Gran plataforma STLAque se espera que llegue en 2027. Sin embargo, el directivo no especificó el tipo de carrocería, pero dijo que no necesariamente sería un crossover o un SUV. En cualquier caso, el consejero delegado confirmó que el factor aerodinámico será clave, allanando así el camino a una berlina (en la foto de arriba hecho por Motor.es). tipo de cuerpo y el diseño Se determinará dentro del próximo año. Por lo tanto, no es seguro que sea un SUV eléctrico más grande que el rival Stelvio del BMW iX.

Alfa Romeo aspira a convertirse en una marca que vende Exclusivamente coches eléctricos Para 2027. Llegará el primer coche a batería 2024 y habrá pequeño cruce (B-suv) construido en Polonia y derivado del Jeep Avenger. En el 2025 Por otro lado, el primer automóvil eléctrico dedicado está planificado de acuerdo con la especificación. plataforma STLA De la colección Stellantis actualmente en desarrollo.

Aprenda a especificar que modelos eléctricos harán El deporte es su fuerte. Eso significa una plataforma de 800 voltios, con tiempos de recarga de hasta 18 minutos y potencias entre 350 y 800 caballos de fuerza. Para las variantes Quadrifoglio, puede alcanzar una potencia máxima de alrededor de 1.000 CV.