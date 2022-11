Alessia Piperno llegó a casa blindada llegando a abrazar a su padre: «En un calabozo de 6 personas: fueron días duros»

Alicia Peperno Regresó a su casa en Roma, en el barrio de Colle Albani. con chaqueta azul y sombreroSin hacer declaraciones a los periodistas, entró por la puerta abrazando a su padre. «Tal vez eran 45 días duros, Luego la sorpresa de esta mañana. Pasé mi arresto en Una celda con seis personas.Román, de treinta años, le dijo al alcalde de la capital Roberto Gualtieri Quién la recibió en el aeropuerto con sus padres y el presidente del Gobierno georgia melonique fue anunciado esta mañana por el Palazzo Chigi el Boletin informativo de su inminente regreso a Italia. El avión que transportaba a la joven a bordo El nómada digital – Desapareció el 26 de septiembre en Irán – Aterrizó a las 17.08 en la pistaAeropuerto de Ciampino. «Estoy bien, estoy emocionado y emocionado.Hablando por teléfono con sus padres tan pronto como abordó el avión de regreso a Italia desde Irán, dijo Piperno. Según lo que se ha sabido hasta el momento, podría haber sido la niña Entregado a funcionarios de la embajada italiana en Teherán Directamente en el aeropuerto. La joven fue detenida el 28 de septiembre, poco después de la celebración de su cumpleaños por motivos que no fueron explicados por las autoridades iraníes, y fue liberada hoy, 10 de noviembre. Pasó su tiempo bajo custodia en Disidente de la prisión de Evin. solo gracias un Intensa labor diplomática – Dice Palazzo Chigi – Por las autoridades italianas, Irán accedió a permitir que la niña regresara a Italia. La niña abrazará a sus familiares, quienes el 30 de septiembre, cuatro días después sin tener noticias de ella, recibieron una llamada telefónica de Alicia informándoles de su detención. Frente al Secretario General de la OTAN Jens StoltenbergPrimer ministro georgia meloni Agradeció a los servicios de inteligencia, al subsecretario Mantofano y a Farnesina «por tiempo extraordinarioAcción. Poco antes de que mis padres informaran a Alicia de una llamada telefónica. Durante un tuit, el Primer Ministro confirmó la noticia: «Después de un extenso trabajo diplomático, las autoridades iraníes liberaron hoy a nuestra compatriota Alicia Piperno y se está preparando para regresar a Italia. Quiero gracias a todos los que ayudaron a traer a Alicia de vuelta a Italia, a su familia».

La historia de Alicia Piperno

«Estaba viviendo la clásica vida laboral monótona, chico, algunos salían con amigos y luego otra vez para trabajar, trabajar y trabajar.«, Fue explicado Alessia en 2018 en el blog de Gianluca Gotto. A partir de ahí tomó la decisión de empezar a dar la vuelta al mundo y hablar de sus viajes en su perfil de Instagram. Sus seis años de viaje la llevaron a Irán, donde llegó casi cuatro meses antes desde Pakistán. Mientras estuvo allí, le llamó la atención el trato diferente que reciben las mujeres en el país: “Tengo la suerte de poder cantar fuerte cuando estoy en el auto, bailar como loca cuando escucho música, andar en moto, dejar que mi cabello se alborote. en el cielo, porque tengo la suerte de poder Caminar por la calle de la mano de quien amo, sin tener que esconderme. Si eres mujer, no puedes hacer esto en Irán. Ahora que estoy en esa parte del mundo donde las mujeres no tienen esa libertad, pienso en lo afortunada que soy”.

Motivo del arresto

Aunque nunca explicó los motivos específicos del arresto, las autoridades iraníes comentaron la historia. recordar cuál – cuál»Los ciudadanos extranjeros que se encuentren en Irán por motivos de turismo o negocios deben respetar las leyes del país.‘, levantando sospechas sobre su implicación -aunque no se sepa en absoluto- en las protestas que incendiaron el país durante más de dos meses tras la muerte de maha aminiLa joven de 22 años que murió en circunstancias sospechosas después de que la policía moral la arrestara por no usar el velo islámico correctamente. Según la inteligencia italiana, la hipótesis está bien fundada. El estallido de protestas en Irán es, de hecho, numeroso e improvisado, y no es probable que se encuentre en el medio, incluso sin darse cuenta.

