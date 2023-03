Alessandro Orsini en Cartabianca sobre Putin y el fin de la guerra ruso-ucraniana: predicciones del profesor

Alejandro Orsiniconductor de ‘Cartabianca’, lo compartió’predicciónen desarrollo La guerra entre Rusia y Ucraniaa poco más de un año del inicio del conflicto derivado de la invasión rusa el presidente ruso vladimir putin.





Orsini predijo el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

Un profesor de sociología del terrorismo internacional dijo sobre el final de la guerra entre Rusia y Ucrania: «Estoy haciendo una Predicción de margen cero de error: La guerra terminará con uno Una importante concesión territorial a Rusia. A menos que todos acabemos en un infierno nuclear. No hay una probabilidad entre un billón de que Kiev expulse a Rusia de Ucrania, abramos las puertas a las negociaciones de inmediato.

Luego, el propio Orsini agregó: «Desde el 24 de febrero (2022, ed.) He estado diciendo que no habrá una solución militar para la guerra en Ucrania. Rusia no podrá ocupar todo el país y Kiev no podrá empujar los rusos más allá de Donbass.

Alessandro Orsini, profesor de Sociología del Terrorismo Internacional, posa para una foto con motivo de la ceremonia de entrega de premios Guido Carli en la Sala della Regina de la Cámara, mayo de 2017.





La guerra entre Rusia y Ucrania: según Orsini la situación «empeorará»

De vuelta en «Cartabianca», Alessandro Orsini también hizo algunas declaraciones sobre el desarrollo del conflicto en Ucrania, que, según él, no está destinado a mejorar: «La situación solo empeoraráRusia destruyó Ucrania con 160.000 soldados. Ahora tiene 360.000 en Ucrania y 150.000 entrenándose en los cuarteles. Además, Rusia carga una gran cantidad de armas. Nosotros, Occidente, no suministramos armas a Ucrania para repeler la ofensiva rusa.

Lo que Alessandro Orsini piensa sobre los drones en Rusia

El profesor Alessandro Orsini también comentó sobre las recientes incursiones de una serie de drones que han tenido lugar en el territorio de la Rusia de Vladimir Putin: “Hay La aparente voluntad legítima de Zelensky de atacar las tierras rusas. Depende del bloque occidental ajustar el conflicto desde el exterior”.

La conclusión del experto en geopolítica: «Zelinsky solo tiene drones, si tuviera aviones usaría F-16. Desde su punto de vista, esto es completamente legítimo».