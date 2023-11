Alessandro Borghese, la verdad sobre sus calificaciones: sólo él y su familia la saben

Sabemos casi todo sobre él, pero pocos conocen las calificaciones de Alessandro Borghese. Averigüemos juntos, puede que te sorprendas.

Chef rockero, encantador y lindo, Alejandro Borghese Inmediatamente se destacó entre otros estimados colegas por su entusiasmo y la forma en que presentaba sus recetas al son de la música en el animado programa. Sonido de cocina.

De juez a presentador, fueron muchos los programas en los que participó, y después se dedicó profesionalmente a la cocina y se adentró en el mundo de la televisión. Podemos decir que fue una introducción a un tipo de software real.

Él mismo lo anunció. Galería de tocador: «Soy el hombre más competitivo sobre la faz de la tierra. Fui el primero en traer este mundo a la televisión: me gusta ser pionero y, como puedes imaginar, tengo un ego enorme, de lo contrario no lo haría». poder hacer el trabajo”.

Un pionero en los programas de televisión, pero ¿cómo empezó? cualquier ¿Las calificaciones de Alessandro Borghese? Pocas personas lo saben, averigüémoslo.

Alessandro Borghese: ¿Cuáles son sus calificaciones?

La pasión de los grandes chefs por la cocina suele empezar en su infancia Alejandro Borghese No es menos. Decir Vagos: «Tenía cinco años cuando me despertaba todos los domingos por la mañana con el olor a ragú en la casa. Me levantaba muy temprano y iba a la cocina». […] «Esos momentos tienen el sabor indeleble del ragú que impregna una rebanada de pan en el desayuno del domingo».

Amor profundo, así describe el chef lo que siente por su trabajo. Mientras que la publicidad Artrebón Admite su clasificación personal de las emociones: “Mi familia es lo primero, y como persona muy física, materialista y práctica, diría que me encanta cocinar con locura, es algo que me llena de satisfacción. Y no hablo sólo del amor platónico, también me refiero al Amor físico profundo, tal vez comparable al sexo. Tengo la suerte de «lo suficiente como para hacer algo que me apasione todos los días».

¿Cómo empezaste?

Pero, ¿y si quisiéramos retroceder y comprender cuándo comenzó su carrera? ¿Qué formación académica tuvo Alessandro Borghese que le permitió llegar a donde está hoy?

Según cuenta en su biografía oficial, el chef se graduó en la American Overseas School de Roma, de la que nos enteramos en la web. «Ha representado la excelencia en la educación internacional estadounidense en Roma durante más de 75 años. Es una escuela internacional de primer nivel, que ofrece un itinerario educativo excepcional para estudiantes de 3 a 18 años. Nuestro itinerario educativo completo, íntegramente en inglés, cubre guardería, escuelas infantiles, primarias y secundarias.»