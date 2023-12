Alessandra Tomolello, la músico de jazz napolitana que cautivó a Stefano Di Martino y Lina Sastri

Hay una rubia que le encanta Stefano Di Martino . Tiene 23 años, nació en Nápoles, vive en Scafati y toca la guitarra (muy bien). Es uno de los nombres más famosos entre los artistas jóvenes de Nápoles: Alessandra Tomolello . Más de 62 mil seguidores en Instagram, un videoclip – en el que juega Esta noche De Nino D'Angelo – con 1.600.000 visualizaciones, talento para revisitar los clásicos napolitanos del jazz y ya dos participaciones en “Bar Stella”, la retransmisión de Rai Due conducida por el showman originario de la Torre Annunziata Stefano De Martino. “Aparecí en la televisión un poco por accidente; Stefano, hace algún tiempo, empezó a seguirme en Instagram”, dice Alessandra. A través de esa red social me contactó felicitándome y acordando que en cuanto surgiera la posibilidad nos veríamos personalmente. Bueno, puedo decir que cumplió su palabra. Porque con motivo del primer episodio de Bar Stella, se creó un hueco en la alineación y se llenó en el último momento cuando pensó en mí. Cuando me llamó yo acababa de recuperarme del Covid. Entonces, siendo la persona fatalista que soy, pensé que realmente había llegado mi momento”.

familia de musicos

Lo cierto es que Alessandra, a pesar de ser joven, hace más de diez años que no puede prescindir de su guitarra. Nació en una familia de músicos, de padre Sandro violinista y madre Anna pianista, ambos graduados en San Pietro Majella. Asistí al último año del mismo conservatorio en Nápoles. En 2024 se graduará en guitarra de jazz: “La música me acompaña desde pequeña, cuando inevitablemente seguía a mis padres cuando iban a los conciertos. Luego, cuando tenía 12 años, fue mi papá quien puso la guitarra en mis manos por primera vez. Fue él, un multiinstrumentista que también toca con Pino Daniele, quien me enseñó los secretos de los primeros juegos con cuerdas. Lo que, pensándolo ahora, me salvó la vida cuando mis padres decidieron separarse. Sin embargo, después del instituto, fue mi madre quien quiso que me dedicara a la guitarra y al jazz en el conservatorio: en parte como reacción porque es una música que da mucha libertad, a diferencia de la que ella toca, la clásica, que es muy estricto.»