Alerta, WhatsApp ofrece un número limitado de copias de seguridad en Google Drive

Muy a menudo y con mucho gusto en estas páginas te traemos noticias interesantes sobre WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo.

Con más de dos mil millones de usuarios, de hecho, la aplicación de Mark Zuckerberg es la más popular del mundo, por lo que todo lo relacionado con las noticias al respecto llama mucho la atención. Bueno, la nueva versión podría hacer que muchas personas se enojen, y eso es una preocupación en particular. Copias de seguridad de conversaciones de WhatsApp. Incluso hoy en día, aquellos que usan la aplicación en el sistema operativo Androideno ve copias de seguridad de sí mismo calculadas en la cuota de almacenamiento Google Drive, A la luz de un acuerdo realizado hace años entre la propia empresa gigante de Mountain View y el servicio de mensajería instantánea multiplataforma.

WHATSAPP, ¿DETENER RESPALDO ILIMITADO EN GOOGLE DRIVE? Esto es lo que pasó

Como resultado, cualquier persona puede almacenar datos sin siquiera pensar en ello, «tirando» todo a la nube. Entre otras cosas, es un privilegio usuarios de iOS, por lo que aquellos con un iPhone no pueden explotarlo, ya que no puede almacenar datos ilimitados en iCloud (aunque algo sobre esto puede cambiar en el futuro). Pues bien, tras esta necesaria premisa, vendemos al grano, cualquier novedad respecto a WhatsApp con Android: el equipo desarrollador trabajará en una función Permitirá a los usuarios administrar chats mientras realizan copias de seguridad en Google Drive, Excluyendo así ciertos tipos de mensajes, para ahorrar espacio en el propio Gdrive.

Parece que esta noticia, aunque no sea oficial, indica específicamente la posibilidad de que Mountain View haga esto DEJA DE OFRECER COPIA DE SEGURIDAD ILIMITADA GRATIS Desde los chats de WhatsApp, una especie de confirmación, escribe Tuttoandroid.net, ya ha llegado en las últimas horas. Los chicos de WABetaInfo ya han seleccionado Efectos de las notificaciones Cuando su Google Drive se quede sin espacio, los cambios realizados en sus copias de seguridad e información sobre cuándo entrarán en vigencia esos cambios. En definitiva, todo apunta a que a corto plazo habrá que acabar con los archivos online del popular chat de mensajes. En cualquier caso, Google seguirá prestando servicios a los usuarios Una parte de tu espacio es completamente gratis, Pero no será como se usa hasta el día de hoy. En cualquier caso, siempre estamos hablando de indiscreciones y expectativas, por lo que todavía no hay nada oficial ni confirmado, y no se puede descartar que este mod nunca vea la luz. Veremos en las próximas semanas si llega más información en este sentido.