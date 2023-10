Alerta terrorista y enfoque en objetivos e intrusos. Llamado de Al Qaeda a la yihad: “Los musulmanes se están movilizando” – Noticias

Al-Qaeda hizo un llamado a la yihad en sus canales de la aplicación Telegram para que los musulmanes se movilicen en todo el mundo para atacar objetivos israelíes y estadounidenses. Los servicios de inteligencia estadounidenses mencionaron este llamamiento en informes enviados a los aliados. En particular, hasta donde sabemos, los mensajes llaman a los musulmanes a atacar a ciudadanos judíos, así como a bases militares, embajadas y aeropuertos estadounidenses en países musulmanes, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Marruecos y desde Arabia Saudita hasta Bahréin. Otros países que brindan apoyo a Israel también han sido mencionados como objetivos potenciales.

Con el avance de Israel en la Franja de Gaza, el llamado de la Jihad Islámica a apoyar a Hamás, el ataque en Francia y las sirenas de hoy en el Louvre y Versalles, el espectro del terrorismo vuelve a asomar también en Italia. El país se prepara para «meses difíciles» – en palabras del Ministro del Interior, Matteo Piantidosi – y se están reforzando las medidas de seguridad en todos los objetivos sensibles. El gobierno y los servicios de seguridad están en alerta aunque todavía “no hay pruebas concretas e inmediatas”.

Se presta especial atención a la posibilidad de infiltración terrorista entre los flujos migratorios, que podría aumentar en los próximos días precisamente a causa de la guerra. Por ello, se intensificarán los controles -como ya está haciendo Francia en Ventimiglia- con el objetivo de «interceptar» a personas con expedientes o antecedentes de alto riesgo. El Ministro de Defensa, Guido Crosetto, llama a Italia el Batallón de Carabinieri en Jericó, en los Territorios Palestinos, y se prepara para cancelar la celebración de las Fuerzas Armadas el 4 de noviembre.

“Las consecuencias de guerras que nos parecen lejanas – dijo – llegarán eventualmente a todo el mundo y debemos prepararnos”. La escalada militar en Oriente Medio y la posible nueva explosión del fundamentalismo también en Italia centraron la atención del Comité de Orden y Seguridad del Ministerio del Interior. Piantdosi escuchó al 007 y a las fuerzas policiales sobre la situación actual en Italia, mientras en la mesa se discutía el inevitable aumento de las medidas de seguridad en lugares sensibles. El interés del Gobierno es «muy alto», afirma el propio ministro, que no oculta su preocupación por lo ocurrido ayer en Francia. “Desafortunadamente, este tipo de amenaza – sus palabras – se presenta de manera fluida, imperceptible y no específica”. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, afirmó: «En Italia la situación es diferente. No hay riesgos inmediatos. No esperamos amenazas inminentes, pero a pesar de ello tenemos una alerta para proteger todos los objetivos potenciales».

Para el ministro de Defensa, Guido Crosetto, la situación internacional «está al borde del abismo», subrayó en el partido de Foglio. Durante toda la entrevista mantuvo la vista fija en su teléfono inteligente, especialmente en los momentos delicados en los que decidía el regreso de los Carabinieri de Cisjordania. “Ya no hay condiciones de seguridad”, sus palabras se basaron en una nota. El Día de las Fuerzas Armadas, el 4 de noviembre, también está en riesgo. «¿Por qué debería arriesgarme a dar una plataforma a un loco o a una serie de locos que quieren hacer algo importante? – pregunta el ministro – es mi deber pensar en lo peor.» Sin embargo, lo más probable es que la iniciativa del Circo Máximo sea cancelada, mientras que las celebraciones en el Soldado Desconocido y la celebración en Cagliari permanecerán en el programa, donde también estará presente el presidente de la República, Sergio Mattarella. Por segundo día consecutivo, hoy también se han producido manifestaciones a favor de Palestina en las calles de Italia. Miles de personas participaron en una manifestación en Milán para exigir «el fin del genocidio».

Entre banderas palestinas y cánticos contra Israel, las Naciones Unidas y Estados Unidos, los activistas condenaron «la masacre que Israel comete cada día en los territorios palestinos». Las manifestaciones tuvieron lugar en la mayoría de las principales ciudades italianas, desde Turín a Bari y desde Cagliari a Florencia. Sin accidentes ni estrés. El propio Crosetto afirma: “Las manifestaciones no tienen nada de peligroso”. De hecho, el peligro puede provenir de lobos solitarios.

ANSA ANSA Piantidosi: “Se avecinan meses complejos y de gran interés” – Noticias – Ansa.it Ministro: No hay pruebas tangibles de la amenaza del terrorismo (ANSA)

Reproducción © Copyright ANSA