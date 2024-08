Alerta de fraude, cada vez más extendida: es un duro golpe para los automovilistas

Cada vez más automovilistas son víctimas de una estafa que se está volviendo muy preocupante: veamos juntos cómo evitarla

Cuando estás en la carretera con tu coche, está claro que debes conducir con seguridad, respetar todas las normas del código de circulación y mantener los ojos bien abiertos, porque los peligros siempre están a la vuelta de la esquina. Además de los derivados de posibles obstáculos en el camino o por malas condiciones meteorológicas. También existen riesgos asociados con las estafas. No es casualidad que en los últimos años cada vez más conductores hayan sido víctimas de estafas bien pensadas por parte de delincuentes.

Una de esas operaciones es la estafa que en el Reino Unido ha tomado el nombre de “crashing for cash”, es decir, el comportamiento en el que… Provoca colisión con otros coches. Beneficiarse de reclamaciones de seguros fraudulentas. Según Allianz, parece que este comportamiento delictivo se ha multiplicado por sesenta en 2023 y que esta práctica ya está muy extendida en Londres.

En particular, los estafadores operan en el sur de la capital, donde ocurrieron el 42% de los incidentes reportados en la ciudad. En el área de Wallington, que se encuentra en el área de Sutton, al sur de Londres, la situación se ha vuelto tan preocupante que los residentes han creado un grupo en la aplicación WhatsApp para compartir informes.

Alarma de fraude en el coche Existe un gran riesgo: hay que tener mucho cuidado

Ros Caramat forma parte de este grupo y es una de las víctimas de “Hit the Money”. En mayo del año pasado, esta mujer de 65 años se encontraba en un cruce con su Hyundai i20 con la intención de girar a la derecha hacia la carretera principal. «Me sorprendí cuando vi a mi derecha a un motociclista que había detenido el tráfico y me hacía señas para que cruzara la calle.“Le dijo a Autokar”.Después de asegurarme de que el camino a mi izquierda estaba despejado, y mientras me alejaba, una segunda motocicleta lo adelantó y chocó contra el costado de mi auto.«.

Comportamiento puramente intencionado para este fin. Al compararse con otros usuarios del chat, esta mujer de 65 años descubrió que los estafadores se dirigen principalmente a mujeres mayores. Ross Karamath explica que la mayoría de ellos utilizan esta práctica para reclamar compensación por lesiones personales y conseguir algo de dinero A los desafortunados que prefieren cerrar el tema inmediatamente para evitar mayores problemas.

Según la Oficina de Fraude de Seguros (IFB), entre 2021 y 2023, hasta 2.250 conductores en Londres fueron víctimas de motociclistas que recibieron dinero. Como lo escuchamos de vez en cuando En Italia también se producen fraudes de este tipo Es bueno tener presente qué hacer para evitar ser víctima de estos estafadores.

De hecho, debe prestar mucha atención a los comportamientos inusuales al conducir y prestar especial atención en las intersecciones. Además, una vez producido el daño, es importante tomar fotografías de la motocicleta del presunto estafador y de su vehículo. También es importante comprobar a los testigos que presenciaron el accidente y las cámaras de vigilancia cercanas. Si hay una sospecha obvia, comuníquese con la policía.