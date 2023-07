ALERTA DE CALOR del Ministerio de Salud, SELLO Naranja en 9 ciudades en las próximas horas; A ver cuáles »ILMETEO.it

Meteorología: alerta de calor del Ministerio de Sanidad, próximas horas de Orange STAMP en 9 ciudades; vamos a ver cuales

Alerta gratuita del Ministerio de Salud para las próximas horasLas próximas horas estarán marcadas por un aumento notorio de la temperatura en la mayor parte de nuestro país.

Por eso, el Ministerio de Sanidad advierte, en su boletín sobre las olas de calor, que de las 27 ciudades italianas bajo control, solo 8 tendrán la etiqueta verde (riesgo cero para la salud de la población), y 14 de ellas tendrán la color amarillo. 1 y 3 estarían acompañados de naranja: se trata de Roma y Palermo, con una temperatura máxima percibida de 36 grados y Perugia (33), que representan condiciones atmosféricas que podrían representar un riesgo para la salud, particularmente en los subgrupos de población más susceptibles.

Aún peor mañana: Bari será la única ciudad verde, en lugar de 17 de las amarillas. Etiquetas naranjas para Florencia, Roma y Frosinone (ambas con una temperatura máxima de 37 grados), Palermo y Viterbo (36), Turín y Rieti (35), Perugia (34) y Bolzano (33). La expansión del ciclón africano hacia el Mediterráneo reducirá la inestabilidad, y el fin de semana promete ser seco salvo algunas breves tormentas en sectores alpinos. Las temperaturas están aumentando en todas partes por valores de hasta 6 grados por encima del promedio y hasta 10 grados en Cerdeña, con picos por encima 40 grados.

Así, los verdaderos problemas no solo los provoca el calor, de hecho, la alta humedad también juega un papel fundamental que no hace más que mejorar el nivel de malestar físico. Hablando de humedad y molestias físicas: A continuación os traemos un mapa un tanto específico relacionado con el humidex. Es un indicador utilizado en meteorología para describir la temperatura del clima en relación con una persona común y corriente, y combina el efecto del calor y la humedad: en resumen, describe la incomodidad física. En ese caso, mire lo que está programado para el lunes 10 de julio: las áreas sombreadas en rojo indican extrema precaución: así que preste atención a casi todo el valle del Po, las regiones del Tirreno Central y Cerdeña. Zonas de mayor malestar físicoLlegados a este punto, la pregunta que muchos se hacen es ¿Cuánto durará esta etapa climática para muchas condiciones inquietantes y ciertamente insalubres?; Bueno, si todo se confirma, no habrá grandes novedades durante la próxima semana, al menos para las regiones centro y sur. Sin embargo, hacia el norte, a mediados de la semana, una caída de alta presión podría provocar algunas tormentas eléctricas y un descenso moderado de las temperaturas.

Le daremos más detalles en las próximas actualizaciones.