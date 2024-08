Alemania: Un ataque con arma blanca deja 3 muertos y 8 heridos. Sospechoso arrestado – noticias

Se paralizará la investigación sobre la masacre de Solingen, donde ayer por la tarde un hombre apuñaló involuntariamente a participantes en una fiesta con motivo del 650º aniversario de la fundación de la ciudad, matando a tres personas e hiriendo a otras ocho, cinco de las cuales se encuentran en estado grave.

Bild informa sobre la detención de Seck por agentes del Comando Especial, que se produjo gracias al testimonio de una mujer que lo reconoció porque ya era sospechoso de otro delito. Sin embargo, según se ha confirmado, el joven no es el agresor. Esto es lo que escribió la Agencia Alemana de Noticias: Según fuentes de la Agencia Alemana de Noticias, el niño no coincide con la persona descrita por los testigos. La policía de Wuppertal no confirmó ni negó el arresto.

El periódico Bild también informó que los investigadores hablaban de un «ataque terrorista», pero según el portavoz de la policía de Dusseldorf, Markus Seitz, interrogado por la agencia de noticias italiana ANSA,El atentado «ha sido clasificado como atentado, pero todavía no podemos hablar de terrorismo». Explicó: «Sólo sabemos que la persona que llevó a cabo el ataque era un hombre. El hecho de que atacara al azar durante los enfrentamientos no nos permite ir demasiado lejos en el camino terrorista en este momento». En este momento, la policía está interrogando a decenas de personas que se encontraban en la fiesta de la ciudad.

En Alemania, “las investigaciones continúan a toda velocidad, además de escuchar testimonios y evaluar materiales proporcionados por quienes estuvieron en el lugar para celebrar el 650 aniversario de Solingen”. Seitz añadió que la policía dará una conferencia de prensa a las 15.00 horas en Wuppertal.

Algunos testigos habían descrito al atacante, que atacó repentinamente a algunas personas delante de un teatro, como un hombre de apariencia árabe, pero las circunstancias del asunto aún no han sido confirmadas. El ataque – según Bild – tuvo lugar alrededor de las 21.45 horas, en Frohnhof, en el centro de Solingen, donde tocaban bandas en vivo. Se cree que las víctimas son una mujer y dos hombres de Solingen y Düsseldorf.

Parece que el hombre apuntó deliberadamente con el cuchillo al cuello de sus víctimas, lo que llevó a la policía a creer – añade el sitio web alemán – que se trataba de un acto terrorista y no de un acto de locura.

El inspector jefe Sascha Cresta, portavoz de la policía de Wuppertal, dijo al periódico Bild: «El atacante apuñaló a la gente al azar con un cuchillo. Por eso actualmente asumimos que se trata de un ataque terrorista. Por el momento, hay tres víctimas mortales y cinco gravemente heridas». Otras personas quedaron en estado de shock y un gran número de personas participaron en las operaciones de búsqueda, mientras que las investigaciones forenses y las entrevistas con testigos continuaron durante toda la noche.

La fiesta de la ciudad fue cancelada tras el ataque y un helicóptero de la policía sobrevoló la zona acordonada. En Solingen están estacionadas unidades fuertemente armadas, entre ellas unos 40 vehículos especiales procedentes de toda Renania del Norte-Westfalia. Se cerraron las intersecciones de carreteras y se pidió a los residentes que permanecieran en sus casas y evitaran el centro de la ciudad. En el pub se ha instalado temporalmente una unidad de crisis.

“El brutal ataque al partido en Solingen nos ha conmocionado profundamente. Estamos de luto por las personas cuyas vidas fueron arrebatadas de forma aterradora. En estas horas mi pensamiento está con las familias de las víctimas y con los que resultaron gravemente heridos. ”, comentó en una nota de la ministra del Interior, Nancy Wieser.

Steinmeier: Estamos juntos contra el odio y la violencia



Y añadió: «El responsable debe ser llevado ante la justicia. Debemos unirnos contra el odio y la violencia». Así lo afirmó el presidente de la República, Frank-Walter Steinmeier, en respuesta a la masacre de Solingen que tuvo lugar ayer por la tarde en Alemania, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, donde tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas por un hombre armado con un cuchillo. Steinmeier habló por teléfono con el alcalde de Solingen.

«El terrible acto ocurrido en Solingen nos conmociona a mí y a nuestro país», añadió, subrayando que sus sentimientos están con las familias de las víctimas y de los heridos.

Von der Leyen: “Conmocionado por Solingen, explica las cosas”



«Estoy profundamente consternado por el brutal y malicioso ataque ocurrido en Solingen. Mi pensamiento está con las familias de los muertos y heridos, a quienes deseo una pronta recuperación. Agradezco a los servicios de emergencia y a la policía. Debemos aclarar el trasfondo de esto. asunto.» Un crimen lo más rápido posible”, escribe en alemán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el sitio web X.

Partido Alternativa para Alemania; “¡Alemanes, liberense, voten por el punto de inflexión!”



“Ustedes, alemanes, gente de Turingia, ¿de verdad quieren acostumbrarse a esta situación? ¡Libérense de una vez por todas! Así lo escribió Björn Höcke, líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en Turingia, en una publicación en el sitio web X, comentando la masacre de Solingen.

«¡Protejan a sus hijos! Envíen a los líderes de los cárteles al desierto», añade el principal candidato, que ha sido condenado por dos tribunales por lemas nazis. “El 1 de septiembre votaron a favor del punto de inflexión. Esto no puede continuar así”, concluye antes de las elecciones en el país.

