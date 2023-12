Las 10 Mejores alcoholimetro homologado del 2024: Tus Mejores Opciones

¿Estás buscando consejos autorizados sobre cómo elegir la mejor alcoholimetro homologado? Los expertos han elaborado una lista de los más vendidos en Italia en 2024.

Alcoholimetro Digital Homologado, Alcoholímetro Portátil, Sensor Semiconductor Probador de Alcohol con Pantalla LCD, Alcoholímetro con Función de Alarma, 20 Boquillas y 1 Bolsas 29,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Fácil de Usar】 El alcoholímetro es extremadamente fácil de usar. Simplemente inserte las tres baterías AAA de 1.5V AAA(Incluir), presione el botón de encendido durante 2 segundo para encender el probador de alcohol, realice un calentador de 15 segundos, golpee en el inhalador de aliento durante 5-10 segundos, la pantalla LCD de la luz de fondo azul muestra el resultado de la prueba. (Cada modo de trabajo comienza, suena el probador de alcohol).

【Función de Recordatorio de Alarma】Le dará una alarma emitiendo una señal acústica cuando se exceda el límite permitido y se muestre el símbolo de advertencia y peligro. Cuando el resultado de su prueba sea igual o superior al 0.05% BAC (o 0.25 mg/L), se mostrará el símbolo "Danger" en la pantalla LCD con una alerta sonora. Cuando el resultado de la prueba es inferior al 0.05% BAC (o 0.25 mg/L), solo muestra el símbolo de "Caution" sin una alerta de alarma sonora.

【3 Unidad de Medición】Hay 3 unidades de medición de la opción,% BAC, ‰ BAC, Mg / L, cuando después de beber, se recomienda esperar 20 minutos antes de realizar una prueba, es porque 20 minutos es aproximadamente para el alcohol en La sangre de los órganos digestivos. Espere al menos 3 minutos para comenzar la siguiente prueba después de la última prueba. Después de completar la prueba, el dispositivo se apagará automáticamente después de 10 segundos para ahorrar energía.

【Pantalla LCD】Probador de alcohol con la tecnología avanzada del sensor de semiconductores, puede obtener la concentración precisa del alcohol en la sangre, y luego a juzgar si puede o no conducir. on la pantalla LCD, es más fácil de leer incluso en condiciones de iluminación subóptimas. Los pasos de operación se mostrarán en la pantalla LCD del probador de alcohol, solo necesita seguir el mensaje en lugar de mirar el libro de operaciones repetidamente.

【20 Boquillas Reemplazables】El probador de alcohol viene con 20 boquillas para que usted cambie, que se puede limpiar y reciclar. La boquilla es reutilizable y fácil de limpiar, lo que le ahorra dinero y tiempo al tiempo que garantiza la higiene. El analizador de alcohol con un mini tamaño, lo suficientemente pequeño como para mantenerlo en su automóvil, bolso, mochila o maletín, lo que facilita la toma con usted en cualquier lugar que vaya.

Flyhood Alcoholimetro, Profesional Portátil de Alcohol Sensor Semiconductor Probador con Pantalla LCD y 16 Boquillas, Resultados Rápidos 28,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Sensor rápido y de alta precisión】 El probador de alcohol viene con un diseño profesional de vías respiratorias y un sensor semiconductor de alta precisión. Muestra con precisión el nivel de alcohol en la sangre rápidamente. Entonces puede decidir si conduce después de beber.

【Fácil de usar】 Simplemente inserte las tres baterías AAA de 1.5V, luego conecte una boquilla, presione el botón de inicio para la cuenta regresiva de inicialización, realice un calentamiento de 10 segundos, sople en el inhalador de aliento durante 5-10 segundos, la pantalla LCD de retroiluminación azul muestra directamente el resultado de la prueba.Una vez que se muestra el resultado, puede presionar el botón de encendido para cambiar la unidad.

【Función de alarma automática y modo de ahorro de energía】 Hay 3 unidades de medición a elegir,% BAC, ‰ BAC, mg / l, cuando se realiza la prueba, si el resultado de la medición excede 0.5 ‰ BAC, el alcoholímetro le advertirá con una alarma audible . El alcoholímetro se apaga automáticamente para ahorrar energía cuando no se realiza ninguna operación.

【Diseño compacto y portátil】 El analizador de alcohol Con tamaño mini, lo suficientemente pequeño como para guardarlo en su automóvil, bolso, mochila o maletín. Es conveniente tener una bolsa portátil, puede sostener perfectamente el alcoholímetro y las boquillas cuando está en cualquier lugar.

【16 boquillas higiénicas y reemplazables】 El probador de alcohol viene con 16 boquillas para que las cambie, que se pueden limpiar y reciclar. La fuente de alimentación de baterías 3AAA, 1 probador de alcohol, 1 manual de usuario, 1 bolsa de tienda. Y ponemos todo en una caja de regalo, es un regalo perfecto para tus amigos. READ Las 10 Mejores alforjas para moto del 2024: Tus Mejores Opciones

Mayybei Alcoholimetro, Portátil Probador de Alcohol Digital Homologado con 20 Boquillas y 2 Baterías AAA, LCD Digital y Resultados Rápidos 22,99 €

19,54 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Resultados rápidos y precisos】 Diseñado con un sistema de sensor sensible, el alcoholímetro portátil le brinda resultados altamente precisos en segundos. Con la ayuda de las luces indicadoras, puede ver de un vistazo que puede juzgar si puede conducir o no.

【Fácil de usar】Simplemente inserte dos baterías AA (incluidas), luego simplemente conecte una boquilla, encienda el alcoholímetro en sangre, espere 15 segundos para el tiempo de calentamiento, luego sople uniformemente durante 3-5 segundos, el resultado será se muestra en la pantalla LCD en 5 segundos. Nota: para obtener resultados de prueba más precisos, espere 20 minutos después de beber alcohol para usar el probador de alcohol.

【Alarma de luz de color y sonido】 Cuando el resultado de la medición excede 0.5 BAC, el alcoholímetro emitirá una alarma audible para recordarle al usuario que está borracho. Superior al 0,05%, la luz roja está encendida y, por el contrario, la luz verde está encendida. La luz amarilla se encenderá cuando la batería esté baja. Después de que salgan los resultados de la prueba, se apagará automáticamente durante 15 segundos para ahorrar el consumo de batería.

【PORTÁTIL Y COMPACTO】 El probador de alcohol en aliento liviano cabe fácilmente en su automóvil, bolso, mochila o maletín, ahorre espacio para usted, ideal para bodas, fiestas, banquetes u otros eventos sociales para garantizar que conduzca de manera segura después de beber.

【Viene con 20 boquillas】 El probador de alcohol incluye 20 boquillas que garantizan una higiene perfecta cuando desea compartir el dispositivo con otros. También incluye dos pilas AA, 1 probador de alcohol, 1 manual de usuario, 1 bolsa de almacenamiento.

Mayybei Alcoholimetro Digital Homologado, Profesional Portátil de Alcohol Sensor Semiconductor Probador con Pantalla LCD y 20 Boquillas, Resultados Rápidos 35,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【PRECISO Y SENSIBLE】 Probador de alcohol con tecnología avanzada de sensor de semiconductores, puede obtener la concentración precisa de alcohol en la sangre, puede resultar rápidamente del juicio para determinar si puede conducir o no.

【PORTÁTIL Y COMPACTO】 El probador de alcohol en aliento liviano cabe fácilmente en su automóvil, bolso, mochila o maletín, ahorre espacio para usted, ideal para bodas, fiestas, banquetes u otros eventos sociales para garantizar que conduzca de manera segura después de beber.

【FÁCIL DE USAR】Después de obtener el producto, inserte la boquilla en la ranura de inserción de la boquilla, mantenga presionado el botón de inicio, después del sonido "Beep", el producto se enciende y la pantalla muestra "ESPERE" y comienza la cuenta regresiva, cuando la cuenta regresiva a cero, la pantalla muestra "START", respire profundamente y siga soplando durante 5 segundos, luego espere un momento y se mostrarán los datos.

【Alarma audible】: si el resultado es inferior al valor de advertencia, la pantalla se volverá verde y la sirena emitirá un "bip"; si el resultado está entre el valor de advertencia y el valor peligroso, la pantalla se volverá amarilla y la sirena emitirá un sonido de "bip bip"; cuando el resultado de la prueba es superior a 0,05% BAC / 0,5‰ BAC, la pantalla del analizador de aliento digital se volverá roja y la alarma sonará "bip bip bip...".

【20 BOQUILLAS REEMPLAZABLES】 El probador de alcohol viene con 20 boquillas para que las cambie, las boquillas están hechas de PP comestible y son lavables y reutilizables. También incluye cargador, 1 probador de alcohol, 1 manual de usuario, 1 bolsa de almacenamiento.

Aranknew Alcoholimetro, Alcoholímetro de Precisión de Grado Profesional con Pantalla LCD Digital, Memoria y Función de Advertencia para Uso Doméstico o De Fiesta con 20 Boquillas 39,99 €

33,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Fácil de usar】 Simplemente encienda el probador de alcohol e inserte la boquilla, espere 15 segundos para calentar, luego sople durante 5 segundos, el resultado de su prueba se mostrará en la pantalla LCD HD; los 10 registros de pruebas anteriores se pueden rastrear con este alcoholímetro de sangre de grado profesional. NOTA: Espere 20 minutos después de beber alcohol para obtener los resultados más precisos.

【Alcoholímetro doméstico de larga duración de la batería】 Este alcoholímetro tiene una potente batería recargable de 1200 mAh que puede durar hasta 3 meses con una sola carga. La potencia se puede observar en cualquier momento en la pantalla LED inteligente. Es perfecto para uso personal y profesional.

【Precisión de grado policial】El alcoholímetro utiliza un sensor de alcohol semiconductor de alta precisión para proporcionar precisión de grado policial y lecturas confiables del contenido de alcohol en sangre (BAC) con resultados rápidos en solo 5 segundos. Es rápido y fácil para usted conocer su estado y asegurarse de conducir de manera segura después de beber.

【Diseño portátil】Este alcoholímetro adopta un diseño portátil, de tamaño pequeño, liviano, fácil de transportar, probar en cualquier momento y en cualquier lugar, y muy adecuado para usar en actividades al aire libre, bodas, fiestas, bares y otros lugares. Excelente para bodas, fiestas , fiesta u otras actividades sociales, asegura su conducción segura después de beber.

【Advertencia de sonido y distinción de colores】Cuando el resultado de la prueba es superior a 0,05% BAC, la pantalla se volverá roja y sonará una alarma continua para alertarlo. El paquete incluye: 1 alcoholímetro, 1 manual de instrucciones, 20 boquillas reemplazables, 1 cable de carga USB, 1 bolsa de transporte. READ Las 10 Mejores alforjas para moto del 2024: Tus Mejores Opciones

JTENG Alcoholimetro Digital Homologado, Profesional Alcoholímetro Portátil Alcoholímetro Respiratorio Digital Portátil con Pantalla LCD Incluye Semi-Conductor de la Tecnología de Sensor (AT65s) 18,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Profesional】 El analizador de alcohol JTENG tiene las características de alta sensibilidad y alta precisión. Usando sensores, semiconductores y microprocesadores inteligentes, las señales de entrada se pueden convertir en resultados precisos.

【Pantalla LCD】 Es fácil de leer incluso en condiciones de poca luz y ofrece precisión profesional para garantizar una conducción segura. Fuera del rango normal, la pantalla muestra los símbolos de advertencia y peligro y advierte al usuario de señales audibles.

【Fácil de usar】 Simplemente presione el botón de encendido durante 1 segundo para iniciar el probador de alcohol profesional, espere 10 segundos para calentar y, al final del calentamiento, sople normalmente durante 3-5 segundos y el resultado será en 3-4 segundos Está listo y se muestra en la pantalla LCD.

【Apagado automático】 Alimentado por dos baterías AAA (no incluidas), se apaga automáticamente después de 10 segundos para ahorrar energía. Se puede probar más de 80 veces cada vez que se instala la batería. Además, las instrucciones de bajo consumo se han diseñado para garantizar un uso normal.

【Consejo】 Para obtener resultados más precisos y evitar errores, se recomienda repetir la verificación 2-3 veces.

Alcoholímetro de llavero BACtrack C6 | Precisión de grado profesional | Conectividad inalámbrica opcional para smartphones | Compatible con dispositivos Apple iPhone, Google y Samsung Android 69,99 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características CALCULA TU NIVEL DE ALCOHOL CON UNA PRECISIÓN DE CALIDAD PROFESIONAL - Gracias al sensor de pila de combustible BluFire patentado de BACtrack, el C6 utiliza la misma tecnología de calidad profesional en la que confían hospitales, clínicas e incluso las fuerzas del orden.

ENTÉRATE DE CUÁNDO VOLVERÁS A 0,00% - La innovadora tecnología ZeroLine de BACtrack calcula el tiempo que falta para que tu punto de alcoholemia sea de 0,00 %, lo que te permite saber rápida y fácilmente cuál es tu situación.

LLAMA A UN UBER - Recuerda, el único momento seguro para conducir es cuando tu BACtrack muestra 0,00 %. ¿Qué pasa si tu tasa está por encima? Pues puedes llamar a un Uber directamente desde la aplicación.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL - Utiliza el BACtrack C6 con o sin tu smartphone. El "Modo autónomo" envía los resultados de la BAC alcoholemia directamente a tu C6. El "Modo App" envía de forma inalámbrica tus resultados de alcoholemia a la aplicación BACtrack de su smartphone. Cambia fácilmente de modo.

InnovaGoods IG115700 - Alcoholímetro Digital, Color Negro 17,90 €

16,67 € disponible 16 new from 10,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Fabricado de ABS

Medición: % BAC, ‰ BAC y mg/l

Funciona con pilas (2 x AAA, no incluidas)

Fácil uso y manejo

Señal acústica

Alcoholímetro ACE AF-33 - el alcoholímetro nº 1 según AUTO BILD (comparativa 2023) - alcoholímetro/promilímetro de precisión policial 104,95 € disponible 1 used from 68,72€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características GANADOR DE LA PRUEBA: En la gran comparativa de alcoholímetros de AUTO BILD (2023), el AF-33 quedó en primer lugar entre 8 alcoholímetros - ¡un estudio de la Universidad Tecnológica de Viena certifica incluso una precisión del 97,9%!

CON CONTADOR: Un contador incorporado almacena los datos de las últimas diez pruebas, el diseño intuitivo con pantalla brillante y operación de 2 botones permite un fácil manejo incluso para usuarios inexpertos

ALCANCE DE ENTREGA: ¡Además del alcoholímetro ACE AF-33, el paquete también incluye dos pilas AAA adecuadas, 6 boquillas, un maletín de transporte de alta calidad e instrucciones multilingües (incl. alemán e inglés)!

PRE-CALIBRADO: Nuestro alcoholímetro digital se envía calibrado para 1 año con una desviación máxima de sólo 0,05 por mil. Para una precisión continua, recomendamos calibraciones periódicas

DISPOSITIVO PROFESIONAL: Debido a su alta precisión, es ideal para clínicas de adicciones, consultas médicas, centros juveniles y autoridades, ¡pero también para autodiagnóstico de alcohol residual la mañana después!

ACE A Alkotester - alcoholímetro digital - alcoholímetro con sensor electroquímico y funcionamiento con 1 botón 72,22 €

60,03 € disponible 2 new from 60,03€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características PRECISIÓN: ¿Estás cansado de los dispositivos baratos de China que solo ofrecen resultados semi-estables durante un corto período de tiempo? El ACE A mide con precisión durante un largo período de tiempo gracias a un sensor electroquímico preciso

FÁCIL USO: este alcoholímetro se puede encender y apagar con un solo botón y mostrar el número total de pruebas realizadas. La muestra de respiración dura solo unos segundos

Contenido del envío: además del probador electroquímico ACE A, también recibirás tres pilas AAA adecuadas, tres boquillas e instrucciones multilingües (incluye alemán e inglés)

Nuestro alcoholímetro digital se envía calibrado durante 1 año con una desviación máxima de solo 0,05 por mil. Para una precisión continua, recomendamos calibraciones regulares

DISPLAY DIGITAL: la visualización de los resultados de las pruebas medidos se realiza tanto por mil (como es habitual popularmente) y en mg/L (como es habitual en la policía) y en %BAC (concentración de alcohol en sangre)! READ Las 10 Mejores alforjas para moto del 2024: Tus Mejores Opciones

