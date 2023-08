Alberto Matano, tras un año de unión civil con su pareja: «En la Rai todo el mundo sabía de él. Y alguien trató de golpearme

El periodista y locutor Alberto Matano narra en entrevista con el semanario hoy Razones para retrasarlo Afueray optó por mantener en secreto durante mucho tiempo la relación con Riccardo Mannino, el abogado con el que se casó el año pasado. «Nunca quise contar mis cosas», explicó Matano, «lejos de un compañero, siempre fui muy discreto en lo que pude, dado el trabajo que hago. Creo que un periodista que hace las noticias, representando a TJ, es solo un intermediario, no está obligado a contar su vida.” La revelación llegó entonces durante un episodio de Viva la Vida en el que dijo que fue víctima de bullying y homofobia: “Todo comenzó con el bullying, me pasó en la escuela, Crecí tarde, se burlaban de mí, hasta las 16 era mido 1.60m, y estaba más flaco. Luego estaba la ley de homofobia que estaba en discusión en el Senado en ese momento. Sentí una patada en el estómago, una herida que se abrió de nuevo. Sentí la necesidad de dar mi opinión. Este fue el motor de todo. Entonces Riccardo y yo nos casamos y el aspecto público se volvió inevitable”. Detrás de la decisión de no exponerse de antemano, Matano sostiene que no hubo presiones ni coacciones de nadie. Pero seguro que en Rai él mismo dice haberse dado cuenta de algo: “Siempre he sido libre -dijo- toda la gente con la que he trabajado, desde directores hasta mis compañeros de redacción, conocen a Ricardo”. Por eso, explica: «No puedo decir que todo fuera color de rosa. De vez en cuando había ruido de fondo… Aparentemente, si alguien quería golpearme y no podía encontrar ninguna otra señal, usaba ese argumento más o menos explícitamente. Pero en un momento dado me di por vencido”.

