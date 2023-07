Alberto Matano, la noticia estaba en el aire: el anuncio

Gran noticia para Alberto Matano, el anuncio del ahora famoso periodista realmente lo cambia todo. Nadie podría haber imaginado tal sorpresa.

Alberto Matano Se prepara para una gran noticia que se espera para septiembre, una decisión inesperada que podría haber sorprendido al periodista que en estos momentos disfruta de sus vacaciones.

Pero el cambio estaba en el aire Un profesional como Matano Con toda probabilidad, esto era lo que esperaba: publicidad que conmueve a todos, desde la audiencia hasta los competidores.

Alberto Matano, Gran cambio de vida: Decisión tomada

en septiembre Alberto Matano tendrá que «remangarse» más de lo que ya es. Ahora se sabe que el periodista ha sido confirmado como director de La vita en vivo, pero ahora le esperan noticias importantes.

Life Live volverá al aire 11 de septiembre siguiente Y el principal programa nocturno de Rai 1 decidió trabajar horas extras. Pues también se emitirá los sábados, lo cual es una gran novedad para la audiencia pero también para Matano que también tendrá que trabajar los fines de semana.

Pero, ¿por qué Ray tomó esta decisión? El nuevo, anunciado por Rai Pubblicità, solo afectará a un mes. Vive la vida se emitirá los sábados del 16 de septiembre al 7 de octubreSólo para cuatro episodios. Reemplazará el programa Marco Liorni Italia Sì hasta su regreso, que será nuevamente transmitido el 14 de octubre.

Así que es una experiencia importante desde que El sábado por la tarde es un momento débil para Rai One. De esta forma, Matano entrará en competencia directa con la que sin duda es la punta de lanza de Mediaset, la cita con Verissimo de Silvia Toffanin.

La pareja de Silvio Berlusconi da mucho espacio para los chismes en su programa y los simpáticos personajes siempre se dirigen a su sala de estar. Por lo tanto, no será fácil competir con Verissimo y Matano tendrá que hacer todo lo posible para lograr el éxito.

Pero este no es el único misterio que le espera al periodista. Matano, de hecho, a partir de septiembre Tendrás que lidiar con otro competidor. La tarde, de hecho, tendrá un aspecto completamente nuevo y su dirección ya no será Bárbara d’Urso, sino Mirta Merlino, especialista en información con amplia experiencia.

el mismo Matano Comentó la decisión de Pierre Silvio Berlusconi Para sustituir años después a Barbara d’Urso, subrayando la delicada voluntad -según él- de alinearse más estrechamente con ella vivir la vida, donde siempre se ha destinado más espacio a la información. Por eso, el periodista es muy consciente de que ahora Mediaset Afternoon intentará por todos los medios «robar» los ratings.

De todos modos, estoy deseando saber qué Parece fuoc septiembreO para Alberto Matano, la periodista disfruta de las vacaciones con su marido, Riccardo Mannino.

Las vacaciones soñadas de Alberto Matano con su pareja

Alberto Matano una vez terminó Viva la Vida Se fue de vacaciones con su marido, Riccardi Mannino. La pareja eligió un resort muy lujoso en Pantelleria, en uno de los lugares más bellos de la fabulosa isla.

Apasionados del deporte, Alberto y Riccardo se dedican a la actividad física, disfrutar del sol y el mar y relajarse al máximo. Escapada romántica En un escenario de Las mil y una noches, la isla donde, entre otras cosas, también pasa sus vacaciones Mirta Merlino, su futura rival. El reportero aquí tiene una maravillosa casa de verano.

Matano y Manino aparecieron, como muestran las fotos de Instagram, más unidos y cohesionados que nunca. allá La pareja estaba en compañía de unos amigos. Únase a ellos para disfrutar de las maravillas que Pantelleria tiene para ofrecer.

Alberto Matano y la maravillosa relación con Mara Venier: los antecedentes

Dominica presentadora en no solo Está muy cerca de Alberto Matano Pero fue ella quien empujó a la pareja a casarse. Según una historia de la tía Mara, parece que Fue ella quien persuadió a Alberto y Ricciardo para que tomaran la delantera. Explicó en una entrevista que estaba cenando con ellos cuando ambos amenazaron con no levantarse de esa mesa si no decidían casarse.

Así que la periodista y abogada decidió dar el paso y casarse con Mara Venier, la «arquitecta» de todo. La presentadora ese día estaba más emocionada que nunca, durante la ceremonia le costó hablar y tal eran las sensaciones.

Ella dijo que luego Había preparado una carta y no podía leerla. Porque tenía que salir del arnés, ya que su voz se detuvo por completo. Ver casarse a su amiga de toda la vida le dio una gran alegría.