Alarma de avión en toda Ucrania. Putin: listo para negociar – el mundo

Por segunda vez el día de Navidad, sonó una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania. Así lo informó Ukrainska Pravda, explicando que las sirenas comenzaron a sonar en las regiones de Kyiv y Lviv y luego se extendieron al resto del país. El grupo de monitoreo ‘Belarus Gayon’ informó que a las 14:00 horas despegó de Machulychye en Bielorrusia el avión de seguimiento por radar de largo alcance Il-76 A-50U ‘Serhiy Atayants’. Poco después, despegó un avión de combate MiG-31K de la Fuerza Aérea Rusa, que puede transportar misiles Dagger equipados con ojivas nucleares.

Rusia está lista para negociar con todas las partes involucradas en la guerra en Ucrania. Así lo afirmó el presidente Vladimir Putin, acusando a Kyiv y sus aliados occidentales de «negarse» a negociar. The Guardian informó eso. «Estamos listos para negociar soluciones aceptables con todas las partes interesadas, pero depende de ellas: no somos nosotros quienes nos negamos a negociar», dijo Putin en una entrevista con la televisión estatal Rusia 1. Pero la respuesta de Kyiv llegó de inmediato: «Putin necesita volver a la realidad. Rusia atacó a Ucrania sola y mata a civiles. Rusia no quiere negociaciones, pero está tratando de evadir sus responsabilidades. Esto está claro, así que nos estamos moviendo hacia la corte», ucraniano. el asesor presidencial Mykhailo Podolak escribió en Twitter.

Ucrania, Zelensky: «No esperaremos un milagro navideño, lo crearemos»





El presidente ruso dijo que Occidente tiene como objetivo «dividir» a Rusia. Putin dijo que estaba «100% seguro» de que Rusia destruiría los misiles Patriot de Estados Unidos enviados a Ucrania.

Occidente está tratando de «dividir» a Rusia en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo esto hoy, más de diez meses después del asalto militar del Kremlin a su vecino. “Todo depende de la política de nuestros opositores geopolíticos, que pretenden dividir a la Rusia histórica”, denunció Putin en una entrevista, un extracto de la cual fue difundido por la televisión rusa. : para unir al pueblo ruso.

Ucrania, solo restos y edificios destruidos en un pequeño pueblo cerca de Kherson





Cómo: reemplazó las ofensivas rusas en Kharkiv, Luhansk y Donetsk

«Ayer, las fuerzas ucranianas repelieron varios ataques rusos en varios lugares de las regiones de Kharkiv, Luhansk y Donetsk. El periódico Kyiv Independent informó que este anuncio fue hecho hoy por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que también informó que las fuerzas rusas lanzaron cinco misiles , el ejército, causó más de 90 ataques en Ucrania Con víctimas civiles y daños a la infraestructura, otro ataque ruso ayer en el centro de la ciudad de Kherson mató al menos a diez civiles e hirió a otros 55, incluidos dieciocho en estado grave, según el gobernador de Kherson Yaroslav Yanushevich, las fuerzas ucranianas bombardearon cuatro áreas del comando y régimen rusos con misiles antiaéreos S-300 y otros tres sitios estratégicos.

Ucrania y Zelensky: ‘Responderemos al terrorismo ruso’





«Las fuerzas rusas hirieron a siete civiles en la región de Donetsk». Esto fue anunciado hoy por el jefe del departamento militar regional, Pavlo Kirilenko, informa Ukrinform. “El 24 de diciembre, los rusos hirieron a siete civiles en la región de Donetsk: cinco en Bakhmut, uno en Maksimilianivka y uno en Bredchen”, dijo Kirilenko, y señaló que actualmente es imposible establecer el número exacto de víctimas en Mariupol y Volnovakia.