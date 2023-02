«Al principio, yo era el que recomendaba a Costanzo. Tal vez soy el único que lo vio llorar»- Corriere.it

Cómo conociste «En la opinion. Fui a montar un espectáculo muy malo, solo en el escenario, cantando y contando cuentos. Me vio y me invitó a transmitir”.

«Son las siete de la tarde». Tenía las ideas claras. Tú serás el presentador, me dijo, pero no intentes ser manso, manso, democrático, porque tienes cara de hijo de padre, o más bien cara de tonto… Entonces debes ser tonto. Debes hablar con afectación, con birignao, ponerte disfraces de abanico, y llevar el pelo recogido, y verás que la gente dirá despacito: ¿Quién es este tonto? Así es como te notarán.

Era 1974, «The Good For Them» llegaba dos años después. «Se estaba asentando como periodista pero no había hecho nada significativo todavía, tanto que cuando hice la película de Duccio Tessari Señora. Sugirió a Maurizio entre los guionistas.

¿Era tan sarcástico como parecía?

Era sarcástico, tenía ese sentido del humor sarcástico que me encantaba. Pero también era una fachada. Recuerdo que en 2006 me llamó a un programa que escribió con Enrico Faemi, Cuéntame sobre mí. En el estreno, Maurizio fue al backstage y nos dijo: no tengáis miedo porque esta noche hay tantos hijos de puta que esperan que os equivoquéis para que podáis decir que el espectáculo apesta. No importa. El espectáculo fue tan exitoso que hubo una ovación de pie. Abracé a Maurizio detrás del escenario y él estaba llorando. Creo que puedo ser el único que puede decir que vi llorar a Maurizio.