Al menos 11 muertos y unos 160 bomberos en los combates

Al menos 11 personas murieron como consecuencia del derrumbe del techo Hormigón armado en el gimnasio de una escuela en Qiqihar, China. Las autoridades dicen que la acumulación ilegal de material en la superficie puede haber causado el hundimiento.





Reconstrucción

Se produjo un derrumbe de techo en la zona Longsha a Qiqiharen la provincia nororiental de Heilongjiang, y se informó a primera hora de la tarde del domingo 23 de julio.

en el momento del accidente Había 19 personas en el gimnasio.Un equipo de voleibol femenino practicaba dentro del edificio. Las autoridades dijeron que cuatro personas lograron escapar.

testigos

El equipo estaba formado por alumnas de diferentes escuelas. Solo han regresado a la escuela por unos días. Después de una carrera fuera de la ciudad», dijo un testigo a los medios estatales chinos.





Entre las víctimas, incluso adultos: los medios chinos informaron, de hecho, que el entrenador del equipo Enterrado en los escombros.

Según la BBC, Los padres criticaron a los funcionarios escolares.lo que indica que hubo una falta de comunicación adecuada sobre el esfuerzo de socorro, que continuó hasta la mañana del lunes 24 de julio. Hay 11 muertes confirmadas por derrumbe de techo de gimnasio en China



«Me dijeron que mi hija se había ido, Pero no pudimos verlo. Sus rostros estaban cubiertos de barro y sangre cuando los llevaron al hospital. Le supliqué, por favor, que me dejara conocer a mi pequeña. El padre de una posible víctima dijo: «¿Qué pasa si ella no es mi hija?»

Posibles razones

Muchos usuarios de redes sociales Criticar el trato de los padres Preocupado por la policía y los funcionarios presentes en el lugar.



Una investigación preliminar encontró que los trabajadores de la construcción colocaron materiales en el techo del gimnasio durante la construcción. Un edificio educativo adyacente al gimnasio.informó Xinhua.

Será perlita. porque Llueve continuamente estos días en ChinaSegún los medios estatales, la perlita se encharcará y tendrá sobrepeso, lo que provocará el derrumbe del techo.