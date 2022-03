Al-Khelaifi enfureció a los árbitros del Real Paris Saint-Germain. Gritos y puñetazos en las puertas

Furya Al-Khelaifi en el Bernabéu. Según escribió el diario Marca en su edición digital, también retomó la noticia recogida por la corresponsalía de televisión española Movistar, que inmediatamente después del pitido final del Real Madrid-Paris Saint-Germain, el dueño del club francés abandonó la tribuna de ante las autoridades -donde ya se había mostrado especialmente intolerante- y corrió al vestuario, enfadado por lo ocurrido en el 1-1 del Madrid (una supuesta falta de Benzema sobre Donnarumma no pitó el árbitro y no fue asumida en absoluto según los franceses).

leonardo

“Es un golpe duro -comentó Leonardo, director deportivo del PSG-. En el 1-1 hay un claro error de Benzema sobre Donnarumma. Nuestro portero intentó la solución más compleja y peligrosa, pero el error está ahí, no sé por qué Var no llamó al árbitro estamos decepcionados «Obviamente un error pero ahora no necesitamos una disculpa. El primer gol cambió las cosas, perdimos y el Real Madrid dio la vuelta. Fue un momento decisivo. El partido. Tenemos que aceptar nuestro errores y nuestra incapacidad para afrontar situaciones difíciles. Perdimos y hay cosas que analizar y encontrar soluciones lo más rápido posible». Tiempo posible. En el descanso estábamos convencidos de que íbamos a pasar. Con un equipo capaz de ganar la competición. Cuando estas cosas pasan, tienes que pensar, evaluar la situación, entender lo que pasó, pero necesitaremos tiempo para hacer eso».