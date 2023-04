Al-Burhan y Hemeti… los sanguinarios golpistas (antiguos aliados) que mantienen a Sudán bajo control – Corriere.it

Camellero convertido en general y general que quiere ser presidente, comerciante de oro de Darfur y ex aprendiz nacido en las orillas del Nilo, forastero regional rico y ex oficial de carrera destinado en el país que fue testigo de 16 golpes. , la guarnición del Kremlin contra un potencial Sisi en Jartum. El infierno de Sudán por culpa de dos hombres de armas y sus clanes Con aliados adjuntos, dos golpistas empedernidos que no podrían ser más diferentes.