Aise.it – ​​​​la agencia internacional de prensa extranjera

caracas \aise\ – “Demasiado entusiasmo ayer, demasiada desilusión hoy. Venezuela, mientras el poder político celebra el décimo aniversario de la muerte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, vive un estado de altas contradicciones sociales. más del 3 por ciento de la Población, pobreza extrema, más del 80 por ciento Entre uno y otro, aplastado como el queso en un sándwich, la clase media, esta, amenazada constantemente por el espectro de la pobreza, representa sólo el 10 por ciento de las familias venezolanas al borde Diferentes mundos se entrelazan, mezclan y conviven, a pesar de sus rasgos muy desiguales. Así escribe el director. mauro pavel Sobre el «Voz de Italia»Periódico en línea en Caracas.

“Todo el mundo vive a la sombra del poder: el primero por los beneficios que le reporta la proximidad a quienes tienen el poder de renunciar a contratos y prestar servicios; el segundo, para tener lo poco que da en forma de ‘asignaciones estatales’ y convertir las redes de seguridad social en limosnas e instrumentos de sumisión.Este último, un segmento de la sociedad que ha tomado proporciones absurdas, no podrá satisfacer las necesidades de supervivencia en mayor medida sin las remesas que cinco millones de inmigrantes. , cada vez más debilitados, para no caer en la espiral de la pobreza de la que será difícil salir

Los invitados internacionales que asistan a las festividades que marcan el décimo aniversario de la muerte del presidente Chávez no verán más que extravagancia venezolana. La fuerza no les mostrará la otra cara de la moneda.

Desde principios del siglo pasado, el país ha apostado, conscientemente o no, por una economía monoproducto y un Estado “patriarcal”. La industria petrolera siempre ha sido vista como una industria a mimar y proteger. Por otro lado, los recursos parcialmente distribuidos a la sociedad en forma de inversiones públicas incluían la industria privada, la cual, a su vez, creaba oportunidades de empleo, siempre emanando de ella. Así, la enorme riqueza derivada de la extracción, procesamiento y comercialización del crudo caló en la sociedad. Ciertamente había pobreza. Pero esto ha ido disminuyendo lentamente, quizás demasiado. El acceso a la educación pública y las becas del «Gran Mariscal de Ayacucho» contribuyeron durante varios años a permitir la elevación social. Este último permitió a los jóvenes formarse en las mejores universidades del mundo, viajar e interactuar con sociedades avanzadas.

Las distorsiones económicas, hijas de un modelo de desarrollo con poco o ningún valor agregado, se han incrementado a lo largo de los años y se han acentuado por las frecuentes fluctuaciones del mercado petrolero.

Desde principios de este siglo, hemos visto cómo los precios del petróleo crudo superaban los 100 dólares el barril hasta alcanzar un máximo histórico de 147,27 dólares en el mercado de Nueva York en julio de 2008; a la caída libre provocada por el temor a la recesión en diciembre del mismo año cuando el precio del barril de petróleo llegó a $32,40; a una lenta recuperación en los años siguientes a casi $108 en junio de 2014; Y nuevamente para revertir la tendencia, luego sumergirse hasta llegar a $ 40 en noviembre del mismo año. Desde entonces, las fluctuaciones en el mercado del petróleo han sido cada vez más constantes y frecuentes.

Durante la presidencia de Chávez, el aumento de los precios del crudo permitió la creación de múltiples redes de seguridad social, ciertamente necesarias, pero utilizadas como alucinógenos para drogar a la sociedad y crear una sensación de bienestar. El efecto secundario, la ilusión de que solo con redes de seguridad social era posible vivir o sobrevivir mejor. Por lo tanto, han actuado como elemento disuasorio del ascensor social. Otro efecto negativo es la presión sobre los precios de los productos, que están aumentando en los estantes de los supermercados.

Tras la muerte del presidente Chávez, se preservó el modelo de un estado centralizado de todo el poder y los negocios. De hecho, se ha profundizado, a pesar de la crisis del precio del petróleo, dando lugar a una economía ineficiente y enferma. Para contrarrestar las fuertes presiones sociales, el gobierno promovió una temporada de grandes importaciones. Se permite comercializar en el país los más diversos productos: algunos de primera calidad de una sociedad rica; y otros de dudosa procedencia, para clases sociales con limitado poder adquisitivo. Al mismo tiempo fomentó la circulación del dólar, permitiendo la convivencia entre la moneda nacional y la americana.

La inflación y la hiperinflación han sido constantes durante años. Por un lado, el responsable es el gobierno, que sigue imprimiendo billetes para su distribución en el mercado; Por otro lado, las divisas que cada vez están más presentes gracias a las remesas de más de cinco millones de venezolanos que viven y trabajan en el exterior. Combatir la inflación que empobrece a todos requiere voluntad del gobierno y un fuerte aparato productivo. Hoy no hay ni lo uno ni lo otro. Si bien es cierto que el emprendimiento muestra signos de recuperación, aunque muy tímidos.

La situación económica en Venezuela es siempre precaria. Dado que no existen estadísticas oficiales, es necesario remitirse a las de organismos e instituciones privadas. Ecoanalítica aseguró, durante la conferencia «Dos caras de la misma moneda: Consumo y Finanzas», que el país «necesita muy poco para crecer económicamente». Luego anunció sus pronósticos para el año en curso: crecimiento del PIB en torno al 4,7 por ciento, inflación entre el 300 y el 400 por ciento con un crecimiento mensual del orden del 12 por ciento y un tipo de cambio por encima de los 34 bolívares por dólar. Dato curioso: limitación de actividad no declarada, o más precisamente, empleo en actividades no declaradas.

Por ahora, no parece haber señales en el horizonte que puedan indicar riesgos para la supervivencia del gobierno. La oposición está dividida. No tiene un liderazgo claro. Es un archipiélago de partidos con un número creciente de políticos con ambiciones presidenciales. Un archipiélago de orientaciones ideológicas, metas e historias.

Países que hasta ayer apoyaron a Juan Guaidó siguen vigilando con preocupación el desarrollo político, social y económico del país. Por eso, el presidente Maduro puede tomar la iniciativa de un valiente cambio económico y político, confiado en que nada amenace su continuidad al frente del poder. De hecho, las amenazas son solo internas, porque incluso dentro del gobierno, hay fuertes fricciones detrás de la imagen de coherencia.

La verdadera preocupación en este momento es cómo reducir la pobreza. Se estima que en el país hay menos de medio millón de venezolanos viviendo en el lujo, cerca de cinco millones viviendo en una precaria burbuja de lujo y el resto, 21 millones de ciudadanos, viviendo en la pobreza. Son precisamente estos últimos quienes ayer acogieron con optimismo el ascenso del presidente Chávez y hoy, a diez años de su muerte, no ocultan su decepción por las muchas promesas incumplidas. (aise)