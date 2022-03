Aise.it – ​​​​la agencia internacional de noticias extranjeras

caracas \ aise \ – Los Concurso de Cortometrajes «Feria de Cine – El Inmigrante Italiano», que es cada vez más apreciada por productores y cineastas, abrió sus inscripciones en 2022 desde el pasado 9 de marzo hasta el 10 de mayo. En esto tercera edicion El concurso premiará los mejores cortometrajes dedicados a “La cultura italiana en la realidad venezolana: arte, cocina y ciencia«.

El concurso está diseñado para promover la industria cinematográfica italiana en todo el mundo, patrocinado por Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Está organizado porEmbajada de Italia en VenezuelaDesde Consulado General de Italia en CaracasDesde Consulado de Italia en MaracaiboDesdeInstituto Cultural Italiano en CaracasDesde VenirDesdeAgencia ICE . Promocionar en el extranjero e internacionalizar las empresas italianas, desde Cámara de Comercio Italiano-Venezolana (cavinita), de Sociedad Dante Alighieri de Maracay Y de Centro Cultural Trasnocho.

“Fare Cinema” quiere homenajear a uno de los movimientos migratorios más importantes del mundo y en particular a los movimientos que más impacto han tenido en la cultura venezolana, especialmente desde el siglo XX. Como es bien sabido, la inmigración jugó un papel decisivo en la historia de Italia a través de flujos temporales o permanentes, con historias que dejaron profundas huellas más allá del «simple movimiento de la población».

Para el embajador de Italia en Caracas, Plácido Vigo, el hecho de que la tercera edición del concurso esté dedicada a “La cultura italiana en la realidad venezolana: arte, cocina y ciencia” representa “una gran oportunidad para acercarnos al complejo, una fenómeno social en el que participaron muchos ciudadanos de Venezuela, que no lo eran, no sólo comerciantes, empresarios, especialistas o prestadores de servicios, sino también artesanos e inventores con una aguda sensibilidad y una amplia formación científica y cultural, que les permitía trabajar en simbiosis con el país que los acogió, mejorando sus condiciones de vida y contribuyendo al desarrollo de Venezuela”.

Parte de la historia de la emigración italiana de la «Tierra de Gracia» se compone de las contribuciones de innumerables personalidades conocidas y menos conocidas que se destacaron como creadores de diversas formas de expresión artística, los artesanos, pensadores, académicos, científicos y entusiastas de los «frutos de la tierra», quienes ayudaron a construir lo que ahora se conoce como Venezuela.

los inscripciones La edición 2022 del concurso «Fare Cinema-El Inmigrante Italiano» se inauguró el 9 de marzo y estará disponible hasta el martes 10 de mayo. Están invitados a participar profesionales del audiovisual, productores, directores, guionistas y estudiantes de cine, así como aficionados a las actividades audiovisuales como medio de expresión artística.

los Regulación Desde la competencia de este año se estipula que los cortometrajes, documentales o de ficción deben tener una duración de entre seis y ocho minutos. La película deberá publicarse a concurso en la plataforma YouTube, en modo oculto y en HD (1920 x 1080 píxeles). Los cortometrajes que no cumplan con lo anterior serán descalificados.

El concursante debe completar formulario de competenciadisponible en los sitios web de los reguladores – www.ambcaracas.esteri.itY el www.cavenit.com o www.trasnochocultural.com – , por entrar enlace de youtube (en modo oculto) para que el cortometraje presente y acepte las bases y bases generales del concurso. No se aceptarán solicitudes físicas a través de dispositivos de almacenamiento (pendrives, discos duros externos, CD, etc.).

A partir de este año, el reglamento establece que los ganadores de torneos anteriores solo pueden reingresar a la competencia después de que hayan transcurrido dos años. Esta regla se aplica a los ganadores a partir de la primera edición del concurso.

En cuanto al tema elegido,Arte, cocina y cienciaAbundan las historias legendarias de los primeros años de la República de Venezuela de europeos que llegaron al país a trabajar la tierra atraídos por los proyectos de colonización agrícola en diferentes partes del territorio, que el gobierno impulsó en el siglo XIX. del hecho de que muchos de estos proyectos no dieron los resultados deseados, hoy es posible encontrar muchas empresas bien establecidas en el sector del café y el cacao fundadas por italianos tanto en el oeste como en el este del país, gracias a los cuales su ingenio ha conquistado exitosamente los gustos de sus clientes en todos los rincones del mundo.Técnicos agrícolas especializados llegaron a Venezuela en diversas épocas históricas y ayudaron a revitalizar campos y comunidades rurales.

Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración europea encontró en Venezuela un país dispuesto a recibir a los recién llegados con los brazos abiertos. Especialmente durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien permitió que los inmigrantes encontraran trabajo fácilmente, con muchos proyectos industriales, de infraestructura, vivienda y urbanismo, especialmente arquitectos, aparejadores, topógrafos, artistas, pintores, escultores y profesionales italianos que pudieron presumir y contribuir al desarrollo del país.

Gran parte del paisaje urbano de Caracas que se construyó a mediados del siglo pasado fue obra de italianos que diseñaron y construyeron los principales y más importantes edificios y obras públicas, no solo en la capital sino también en varios estados del país. Los inmigrantes de «Bel Paese» jugaron un papel muy importante en la transformación de las distintas regiones y ciudades de Venezuela, gracias a diversas actividades económicas, proponiendo nuevos productos e innovaciones en tecnologías de trabajo, que fueron rápidamente adoptadas por los venezolanos, permitiéndoles ingresar a los mercados de productos locales importados y creando nuevas redes comerciales y de transporte.

En la década de 1950, las estadísticas reportaron que los terrícolas de Dante, Leonardo y Miguel Ángel, formaron la comunidad de inmigrantes más grande de Venezuela, trayendo consigo sus propias tradiciones alimenticias, con la pasta como plato principal. Si bien las primeras fábricas de pasta italiana en el país datan de finales del siglo XIX, la difusión de este plato en la dieta venezolana en Caracas y en los Andes se dio con la gran ola de inmigración procedente de Italia a mediados del siglo pasado. , convirtiendo a Venezuela, después de Italia, en el mayor consumidor de Pastas del mundo. Las pastas con sus salsas y los postres italianos comienzan a tomar su lugar en las mesas de los venezolanos y también en los menús de restaurantes y cafés de todo el país. Durante este período también hay panaderías y pastelerías, muchas de las cuales siguen abiertas después de más de 60 años. Pero no solo eso, la arepa también pasó por un “italianismo” y se empezó a rellenar con embutidos como mortadela, salchichón, chorizo.

También es importante recordar en el ámbito gastronómico que desde las primeras décadas del siglo XX existen testimonios de inmigrantes italianos dedicados a la comercialización de refrescos y zumos artesanales. De igual forma, los primeros pasos de la producción de cerveza nacional fueron apoyados por empresarios italianos, quienes dieron un impulso decisivo al desarrollo de importantes obras de ingeniería asociadas a la producción de esta bebida alcohólica.

Sin embargo, no todo se concentra en el sector de la alimentación y el vino. De hecho, también fueron importantes: los maestros marmolistas que montaron talleres que en algunos casos se convirtieron en verdaderas fábricas; artesanos «arte de Murano»; músicos que se han dedicado a la enseñanza, que han formado conjuntos y orquestas y compuesto canciones memorables; La Voz de la Prensa. Marcas y prendas hechas en Italia que forman parte de la cultura popular y la vida cotidiana venezolana. El origen de todo esto se remonta a los inmigrantes italianos que, junto con sus artes, oficios y oficios, llegaron a Venezuela para integrarse profundamente a las costumbres y tradiciones nacionales.

La inmigración italiana también ha hecho un aporte fundamental a la investigación científica y al mejoramiento del sector académico y universitario venezolano, gracias a los planes de modernización de la agricultura, la medicina y las ciencias de la comunicación. Sin embargo, el aporte científico se remonta a la antigüedad, de hecho, hombres como Agustín Codazzi realmente recorrieron este camino, entregaron su pasión y conocimiento de Venezuela y se dedicaron durante una década a crear un mapa y atlas del país, participando militarmente en campañas bélicas. , y desarrollando como arquitecto algunos de los primeros proyectos de defensa que se concibieron en el período republicano y apoyaron el proyecto de colonización de Colonia Tovar.

Por eso, son innumerables las historias que dan cuenta de los aportes de la comunidad italiana en Venezuela, en áreas como la cultura, el arte y la gastronomía, y algunos de los elementos a los que apunta el concurso “Industria del cine”.

Volviendo a la competencia, como en las dos primeras ediciones, las obras audiovisuales aceptadas serán evaluadas por uno jurado calificadocompuesto por miembros de instituciones italianas, que anunciarán sus propias instituciones Sentencia dictada el 4 de junio de 2022. Los primeros tres premios se otorgarán a cortometrajes producidos por participantes mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, y que tengan al menos dos años de residencia en Venezuela. La Embajada de Italia en Caracas otorgará el primer premio al mejor cortometraje «El inmigrante italiano» con una dotación de $3000. El segundo lugar, patrocinado por CAVENIT y Comites, recibirá un premio de $2,000 USD. La Asociación Dante Alighieri de Maracay y Comités otorgará el premio del tercer lugar por un monto de US$ 1.000.

También hay un premio en la categoría “Jóvenes Talentos”, para participantes de 14 a 18 años, de cualquier nacionalidad, residentes en Venezuela. Promovida por el Consulado General de Italia en Caracas, esta categoría otorga un premio de US$1.000.

El jurado elegible podrá otorgar certificados especiales a cinco cortometrajes. Estas obras podrán ser incluidas en las candidaturas presentadas por la Embajada de Italia para concursos y festivales internacionales de cine. Finalmente, las bases del concurso establecen que una vez que el jurado haya terminado de seleccionar a los ganadores de la tercera edición, los resultados serán enviados a los participantes por correo electrónico en un plazo máximo de 48 horas.

Para registrarse, puede iniciar sesión en este enlace. (aise)