Aise.it – ​​​​Agencia Internacional de Prensa Extranjera

caracas\aise\- «La política es pragmática. Esto es especialmente cierto cuando están en juego los intereses económicos, los equilibrios regionales y las esferas de influencia. Dicho esto, las preocupaciones y los temores suscitados por la invasión rusa de Ucrania no deberían ser una sorpresa, ni tampoco las acrobacias». de la diplomacia para justificar decisiones difíciles de justificar como El acercamiento con gobiernos hasta ayer que se consideran “parias” o “criminales”. Tampoco debe sorprender demasiado la acogida reservada a los refugiados que huyen de la guerra en las fronteras de Europa y la intolerancia, cuando no el desprecio, que se manifiesta hacia quienes vienen, además de los refugiados, de países lejanos a Europa”. escribir mauro pavelQuien confía sus pensamientos a las páginas «Voz de Italia»diario online de Caracas.

“La invasión de Ucrania nos hizo olvidar los conflictos que destrozaron a Burkina Faso, Etiopía, Yemen, Nigeria y Sudán, por citar solo algunos de los países cuyo nombre hoy tiene un eco evasivo.En un abrir y cerrar de ojos, Afganistán y Siria , así como la vecina Libia, desaparecieron de escena. La tragedia de Ucrania es su lugar, ya que está en juego el equilibrio europeo. La diplomacia choca con las pretensiones expansionistas. El espectro del estancamiento provocado por la crisis energética por la decisión rusa de convertir el cierre de los grifos de los gasoductos es alarmante, el crecimiento de la inflación como consecuencia del aumento especulativo de la factura energética, y el deterioro de la calidad de vida de todos.

La amenaza de una nueva depresión económica, con efectos devastadores en el mercado laboral y los consumidores, obligó al presidente estadounidense, Joe Biden, a ir a Arabia Saudí, al que había calificado de «país paria». Y para saludar al príncipe heredero Mohammed bin Salman, aunque con un «puño» en lugar de un bochornoso apretón de manos, acusado de ser el instigador del asesinato del periodista Jamal Qashoggi. El petróleo convenció a la Casa Blanca de que el acercamiento era un sacrificio necesario.

Y no debe sorprender las reuniones que el primer ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Alparis, y luego el número dos de la UE, Josep Borrell, mantuvieron con el jefe de la diplomacia venezolana, Carlos Faria. Se realizaron conversaciones secretas al margen de la conferencia anual de las Naciones Unidas, durante la cual se presentó un informe en el que se exponen los «crímenes de Estado» cometidos en Venezuela.

Naciones Unidas, con su prolijo y minucioso dossier, puso a prueba al gobierno del presidente Maduro, denunciando y aportando pruebas contundentes acompañadas de testimonios, el “uso de servicios secretos para reprimir la disidencia”.

Marta Valinhas, jefa de la «misión» de la ONU, dijo que la investigación realizada reveló «crímenes graves y violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura y la violencia sexual».

La política es pragmática. “El arte de lo posible, la ciencia de la relatividad” definida por Otto von Bismarck. O, como dijo John Kenneth Galbraith, “consiste en elegir entre lo desastroso y lo desagradable”. La Casa Blanca y Europa se encuentran hoy en una encrucijada. Preguntan, queremos pensar con profundo pesar, si otorgar concesiones petroleras por encima de los derechos humanos es más desastroso o viceversa. Por lo tanto, no es de extrañar que pronto se suavicen las sanciones a Venezuela o las concesiones otorgadas a Arabia Saudita a cambio de petróleo.

Además de pragmática, la política también es satírica. Por lo tanto, las vidas humanas pueden convertirse en moneda de cambio. La historia se repite a veces. El recuerdo nos retrotrae a la época en que, en la década de 1950, el fundador de Giornale denunció la muerte de 7 humildes inmigrantes sicilianos, que se sacrificaron para salvar una gigantesca orden dedicada a los Innocenti”. (aise)