Las 10 Mejores airdots xiaomi del 2024: Tus Mejores Opciones

Xiaomi Redmi Buds Essential, Calidad de Sonido HD, Bluetooth 5.2, duración de la batería de 18 Horas, Resistencia al Agua IPX4, Modo Mono/estéreo, Modo de Juego, Llamada Clara(Negro) 20,94 € disponible 13 new from 19,00€

1 used from 20,69€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características ♪【Calidad de sonido HD】 Los Xiaomi Redmi Buds Essential con controlador dinámico de 7,2 mm y sintonía profesional mejorar textura de la cavidad y efectivamente reducir la distorsión.

♪【Advanced Bluetooth 5.2】Transmisión más estable y rápida con menor consumo de energía, Xiaomi Redmi Buds Essential mejorando en gran medida los problemas de interrupciones.

♪【Duración de la batería de 18 horas】 El tiempo de reproducción de Redmi Buds Essential dura 5,5 horas con una sola carga y un total de 18 horas con el estuche de carga.

♪【IPX4 resistente al agua】 Protege los auriculares Redmi Buds Essential contra el sudor y la lluvia, adecuados para los entrenamientos.

♪【Llamada clara】 Puede captar con precisión las voces humanas y eliminar el ruido de fondo para lograr llamadas nítidas.

Auriculares Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 Lite con estuche de carga/ Autonomía 5h/ Negros 29,00 €

16,62 € disponible 33 new from 16,62€

20 used from 15,62€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Bluetooth 5.3 Avanzado. Transmisión más estable y rápida, bajo consumo de energía y mejora de los problemas de interrupciones

20 horas de autonomía. Hasta 5 horas de autonomía con una sola carga y un total de 20 horas con el estuche de carga

Driver de 12mm. Diafragma de 12 mm que mejora la calidad y reduce la distorsión

Resistencia IPX4. Protege los auriculares contra el sudor y la lluvia

Ligeros y portátiles. El peso de un solo auricular es inferior de 4 gramos, y el diseño cómodo de llevar. El peso total no pasa de 35 gramos

Xiaomi Redmi Buds 4 Active TWS - Auriculares inalámbricos, Bluetooth 5.3 de Baja latencia con cancelación de Ruido de Llamada IA, impermeabilidad IP54, Tiempo de reproducción de 30 Horas, Auriculares 19,98 € disponible 10 new from 19,98€

1 used from 19,78€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Controlador dinámico de 12 mm - Experimenta graves potentes: el controlador dinámico de 12 mm es aún más grande que antes. Con una afinación experta por el Xiaomi Acoustic Lab, ofrece graves mejorados y acústica elevada, proporcionando una experiencia auditiva agradable para los usuarios de todo el mundo.

Cancelación de ruido para llamadas - Rendimiento excepcional en entornos ruidosos: cada auricular viene equipado con un micrófono de alta sensibilidad que aprovecha para mitigar las interrupciones de ruido de fondo ambiental, asegurando una claridad óptima de voz para una comunicación eficaz incluso en entornos ruidosos.

Duración de la batería ultralarga de 28 horas - Deja que la buena música te haga compañía durante más tiempo: la duración de la batería de los auriculares dura hasta 5 horas con una sola carga y hasta 28 horas* con la funda de carga portátil, para que puedas disfrutar de una gran música día y noche.

Bluetooth 5.3 - Totalmente actualizado: los auriculares ahora están equipados con la última tecnología Bluetooth 5.3, que permite reducir el consumo de energía, mayor estabilidad de señal y mayor resistencia a las interferencias. Incluso cuando está rodeado de múltiples dispositivos, todavía proporciona una transmisión fiable sin ninguna interferencia.

Modo de baja latencia - Experiencia de juego fluida: con Bluetooth 5.3, puede iniciar fácilmente el modo de baja latencia para una experiencia de juego inmersiva con una precisión excepcional. Garantiza que no te pierdas ningún momento crucial en el juego y te permite controlarlo de manera eficiente con precisión. READ Las 10 Mejores pilas alcalinas aaa del 2024: Tus Mejores Opciones

Redmi Buds 4 Lite, Auriculares Inalambricos Bluetooth Deportivos 5.3 en estéreo con cancelación de Ruido, 20 Horas de batería con estuche de carga, Latencia de Baja, Conexión Inteligente (Negro) 23,99 € disponible 3 new from 23,99€

3 used from 14,81€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características [Nueva Tecnología Avanzada Bluetooth 5.3]: redmi buds 4 lite Capacidad antiinterferencias mejorada, Transmisión más estable transmisión, menor consumo consumo de energía mejora los problemas de interrupciones.

[Hasta 20 horas de duración de la batería]: Auriculares inalámbricos Redmi Buds 4 Lite el tiempo de reproducción de puede durar 5 horas con una sola carga completa y el tiempo de reproducción máximo puede alcanzar 20 horas con la funda de carga, de forma que disfruta de una experiencia de escucha envolvente durante más tiempo.

[Google Fast Pair Function]: Al abrir la funda, los Redmi Buds 4 Lite ofrecen un emparejamiento Bluetooth rápido y sin esfuerzo con tus dispositivos Android. Es compatible con teléfonos Android (Android 9.0+).

[NOVEDAD controlador dinámico de 12 mm]: Buds 4 Lite Cascos Inalambricos con el diafragma dinámico de 12 mmofrece un rendimiento increíble. Distorsión baja, graves más ricos y tonos altos más claros y reduce eficazmente la distorsión. No perderás ningún sonido original.

[Compañero íntimo para entrenamientos]: Redmi Buds 4 Lite es Ligeros y portátiles. El peso de un solo auricular es inferior de 3,92 gramos, y el diseño cómodo de llevar. El peso total no pasa de 35 gramos, Resistencia IPX4. Ideales para entrenamientos con un diseño resistente al sudor.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2,Airdots 2, Auriculares Inalámbricos Bluetooth 5.0,Estuche de Carga Magnética(Versión Global) Negro 28,99 € disponible 4 new from 28,95€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Auriculares

Redmi Buds 5 - Auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido de hasta 46 dB, hasta 10 horas de autonomía y 40 horas con el estuche de carga, Azul (Versión ES) 39,55 € disponible 22 new from 39,55€

4 used from 36,46€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características El gran diafragma dinámico de 12,4 mm permite un área de vibración más amplia y unos graves más profundos, mientras que el diafragma rígido y duro chapado en titanio ofrece unos agudos más puros. Parecerá que estás en un concierto.

Con una profundidad de reducción del ruido de hasta 46 dB, los Redmi Buds 5 pueden reducir eficazmente el ruido de baja frecuencia como el de una cabina de avión o el metro. Póntelos y disfruta de tu espacio personal.

Diseño clásico con un toque moderno. Los Redmi Buds 5, optimizados mediante el modelado de datos de miles de canales auditivos, combinan un ajuste estable con la comodidad.

Hasta 10 horas de uso sin tener que cargarlos. Cuando se utilizan con el estuche de carga, la duración de la batería puede llegar a 40 horas, por lo que pueden seguir funcionando todo el tiempo que los necesites.

Mantente al tanto de lo que ocurre a tu alrededor mientras disfrutas de tu música con los 3 modos de transparencia. Modo normal. Modo normal. Modo de mejora del sonido ambiente.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Auriculares Inalámbricos Bluetooth 5.0 Anti-Sudor IPX4 True Stereo Auriculares Bluetooth con Micrófono 25,95 €

23,95 € disponible 11 new from 22,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Auriculares

Auriculares Xiaomi Redmi Buds 4 Active Color Blanco (White). Cancelación de Ruido para llamadas. Hasta 5 Horas con una sola carga y hasta 28 Horas cuando se utilizan con la funda de carga portátil. 29,99 € disponible 3 new from 29,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características CONDUCTOR DINÁMICO DE 12 MM El controlador dinámico de 12 mm es aún más grande que antes. Gracias a la sintonización avanzada realizada en Xiaomi Acoustic Lab, ofrece graves optimizados y una acústica avanzada, para una experiencia auditiva agradable para usuarios de todo el mundo.

CANCELACIÓN DEL RUIDO PARA LLAMADAS Cada auricular está equipado con un micrófono de alta sensibilidad que reduce la interferencia ambiental y el ruido de fondo, garantizando una nitidez óptima de la voz para una comunicación eficaz incluso en entornos ruidosos.

DURACIÓN DE LA BATERÍA LARGA Los auriculares tienen una duración de la batería de hasta 5 horas con una sola carga y hasta 28 horas* cuando se utilizan con la funda de carga portátil. Escucha música día y noche.

IMPERMEABILIDAD IPX4 Los auriculares ahora están equipados con un diseño elegante y profesional que ha pasado la prueba de impermeabilidad IPX4*. Ya sea que estés al aire libre o sudando en el gimnasio, los auriculares siempre estarán a la altura de la situación.

BLUETOOTH 5.3 Los auriculares ahora están equipados con la última tecnología Bluetooth 5.3, que ofrece un consumo de energía reducido, una mayor estabilidad de la señal y una mayor resistencia a las interferencias. Incluso cuando hay varios dispositivos cerca, todavía proporciona una transmisión confiable sin ninguna interferencia. READ Las 10 Mejores auriculares con microfono para pc del 2024: Tus Mejores Opciones

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Bluetooth 5.2 Auriculares inalámbricos Control táctil Reducción de Ruido Resistencia al Polvo y al Agua 44,99 €

24,99 € disponible 7 new from 24,99€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características 【Bluetooth 5.2】 La nueva versión 5.2 de la especificación central de Bluetooth ofrece capacidades antiinterferentes significativamente mejoradas y conexiones más estables para un audio de llamadas sin interrupciones.

【Hasta 18 horas de duración de la batería】 Puerto de carga tipo C: una sola carga es suficiente para hasta 5 horas de uso. Rendimiento excepcional sin preocupaciones: haga ejercicio, escuche música, vea películas y disfrute de largas llamadas telefónicas.

【Cancelación de ruido para llamadas】 Disfrute de llamadas claras y sin problemas con una tecnología antiinterferente eficaz. Redmi Buds 3 Lite utiliza un algoritmo de reducción de ruido para identificar y extraer voces humanas y reducir el ruido de fondo, lo que garantiza la claridad de sus llamadas.

【Resistencia al polvo y al agua para uso diario】 Diseñado por expertos con resistencia al agua y al polvo IP54 *. Disfrute de un rendimiento extraordinario en una variedad de entornos, desde su viaje diario al trabajo hasta su tiempo en el gimnasio.

【Modo de baja latencia para juegos】 Active el modo de baja latencia para una experiencia de juego inmersiva. Juego sin esfuerzo con una producción precisa de incluso el audio más tenue, para que puedas diferenciar entre disparos y pasos.

Xiaomi Redmi Airdots S TWS - Auriculares Bluetooth con cancelación de ruido (estéreo, 5.0, con micrófono, manos libres, control por IA) 24,95 € disponible Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Primer par. 1. Saca dos auriculares y se encenderán automáticamente. 2. Actualiza el dispositivo Bluetooth del teléfono y haz clic en Redmi Airdots S para establecer una conexión. Vuelve a coloca los auriculares en la caja de carga. Los auriculares se iluminarán en rojo. Después se desconectarán automáticamente. Sácalos, y se iluminarán en blanco. A continuación, volverán a encenderse automáticamente.

Cómo reiniciarlos. 1. Presiona el botón multifunción durante 15 segundos hasta que las luces rojas y blancas parpadeen y se apaguen. El dispositivo se habrá reiniciado con éxito. 2. Ignora o elimina los Redmi AirDots S de la lista de dispositivos Bluetooth del teléfono, borra el conjunto de datos de conexión y termina el restablecimiento.

Una nueva generación de Bluetooth 5.0, los Redmi AirDots S más rápidos y estables están equipados con el último chip Bluetooth 5.0, la velocidad de transferencia de datos es hasta 2 veces superior a la generación anterior, la conexión es más rápida y estable. Escucha las canciones y juega con mayor fluidez.

Unidad dinámica de 7,2 mm y reducción inteligente del ruido ambiental por DSP.

Batería de larga duración. Un solo auricular puede utilizarse durante 4 horas, 12 horas de vida útil con estuche de carga, auriculares con batería de 40 mAh, estuche de carga con 300 mAh.

