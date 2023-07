Ahorro, desde bonos a corto plazo hasta cuentas de depósito y oro: tres recetas para combatir una recesión de verano

Mientras tanto, avanza el endurecimiento monetario de los bancos centrales. Empieza a doler. Incluso el administrador más grande del mundo, BlackRock, piensa eso cuando anuncia una caída «táctica» en el mercado de valores de EE. UU., en el horizonte de 6 a 12 meses, en la creencia de que «las expectativas de ganancias no reflejan el daño general que esperamos». Hace dos semanas, el director de inversiones del fondo de bonos más grande del mundo, Pimco, le dijo a al tiempos financieros: «Me estoy preparando para el aterrizaje más duro de la economía». En resumen, el entusiasmo por los datos de inflación de EE. UU. mejores de lo esperado puede desvanecerse, especialmente si las cifras de empleo y consumo muestran signos significativos de disminución o si la inflación vuelve a asomar la cabeza.

Además, la estacionalidad no es favorable 😀Durante el verano, suele haber una disminución de la liquidez del mercado, lo que conduce a un aumento de la volatilidad. Durante los últimos 50 años, el S&P500 ha tenido un rendimiento constante en agosto de -0,1 %: el segundo peor resultado mensual después de septiembre (-0,8 %). La estadística se aplica a un punto específico. Pero es un ítem a considerar, en una etapa tan delicada sin puntos firmes sobre el crecimiento, la inflación y el momento de la normalización de la política monetaria. Y con la conducción imprudente detrás, eso podría llevar a muchos inversores a la tentación de tomar ganancias.

Los bonos a corto plazo, las cuentas de depósito y los valores son tres soluciones muy diferentes, adecuadas para diferentes objetivos y horizontes temporales, con fortalezas y debilidades relativas que no deben subestimarse. Profundicemos en ello con la ayuda de algunos expertos.

Por otro lado, hay quienes invitan a profundizar más en el escenario del mercado: «En los últimos años, gracias a la pandemia, las grandes empresas cotizadas han sido protagonistas de un asombroso proceso de mejora de la eficiencia de la cadena productiva y de gestión de proveedores, lo que ha fortalecido su liderazgo: Se dice que las bolsas no necesariamente reflejan la salud de la economía real, porque al final constituyen la verdadera fortaleza del índice Faton. sgr-. Si observa el sector tecnológico y excluye a seis o siete campeones mundiales a los que les ha ido terriblemente bien, el rendimiento del S&P 500 en la primera mitad del año es casi cero. Esto significa que las valoraciones de mercado están cerca de los niveles históricos. La gran tecnología es cara, pero los precios pueden justificarse por su posición competitiva». Esto no significa que todo esté bien. «Por ejemplo, hemos reducido la exposición a las acciones estadounidenses, a favor de Europa, que muestra valoraciones muy bajas, pensemos en el sector del automóvil. Italia también tiene un descuento significativo, al menos un 20% en comparación con los promedios históricos, en términos de la relación precio-beneficio esperada. – dice Artoni. El tema de la ralentización económica, con una inflación aún al alza -principalmente defensiva-, se explica con las opciones sobre acciones: por ejemplo, la preferencia por los servicios públicos y las infraestructuras, que protegen de la dinámica de los precios de consumo y se ven favorecidas por la bajada de los tipos de interés en unos meses.

Fondos en efectivo, un viaje con bonos cortos

Invertir sin riesgo hoy rinde un 3,7% (total): la rentabilidad equivalente a un vencimiento a 12 meses del Bund alemán, la misma rentabilidad que ofrecía hace un año un 0,2%. Todavía no es una ganancia positiva, neta de inflación: de hecho, los precios al consumidor crecieron un 6,4% en Italia en junio. Pero si el objetivo es protegerse contra la volatilidad del mercado y suponer que los precios al consumidor caerán, eso es una cosa. La contraprestación robótica da, con la misma duración, un 3,82%. «No tomamos los bonos del Tesoro italianos a la ligera, pero si el objetivo es proteger el capital, evitaría una cartera demasiado centrada en un país, un país con algunos problemas críticos sin resolver, como Italia», dice Marcelo Rubio, director único de Norisk Scf. Para el asesor, nuestro gobierno no debe pesar más del 10/15% del componente de gobierno de la cartera.

La regla es siempre la misma: diversificar tanto como sea posible. Esto se puede hacer fácilmente a través de los fondos del mercado monetario, que invierten en una variedad de valores a corto plazo en la eurozona..

En general, las emisiones a corto plazo son menos vulnerables al impacto de nuevas subidas de precios, “pero también hay que tener en cuenta los impuestos”, recuerda Rubio. La tasa impositiva es del 12,5% sobre bonos del gobierno y sube al 26% sobre emisiones corporativas. “Los bonos corporativos más seguros, después de impuestos, rinden menos hoy que los bonos gubernamentales, con el mismo vencimiento y otras variables. Esta consideración también se aplica cuando se utilizan herramientas de gestión de activos -advierte-. Sin embargo, para los fondos en efectivo en dólares, todavía es pronto”. Es cierto que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 12 meses están por encima del 5%. Pero el dólar ya ha perdido un 4,2% frente a la moneda única en 2023. Y según muchos analistas, puede debilitarse aún más. Si ese fuera el caso, erosionaría fácilmente el rendimiento de cupón potencial de los bonos del Tesoro. Si el tema es “protección del capital”, entonces no tiene sentido preparar el “desempeño” introduciendo otro factor de riesgo, como la moneda, entre los más difíciles de predecir.