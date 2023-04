Ahorra 100€ al mes en tu hipoteca con este ingenioso truco: a nadie se le ocurre

Tienes una posibilidad real de conseguir un ahorro realmente increíble en tu hipoteca: estamos hablando de ahorrar 100€ al mes simplemente con este sencillo truco. Escucha cuidadosamente.

El préstamo hipotecario es sin duda el tipo de impuesto considerado entre los más pesados ​​por todos, ya que sobre todo se lleva gran parte del salario.

De hecho, hablamos de hipoteca sostenible cuando no supera al menos el 30/35% del salario bruto. Sin embargo, la situación en Italia es conocida, y bastante controvertida, dado que con la llegada de la inflación, Italia fue uno de los pocos países europeos que no se adaptó del todo, sino que siguió teniendo salarios al mismo nivel.

Esto ha creado una verdadera dificultad para quien paga la hipoteca, sobre todo porque los estudios también han revelado que el interés asociado a la propia hipoteca supera con creces el 3%.

Una cantidad realmente grande, pero ¿sabías que todavía hay formas de ahorrar incluso en el pago de una hipoteca? Estamos hablando de grandes ahorros, al menos 100 euros al mes.

Ahorrar en una hipoteca: aquí está el truco ganador

Hablemos del método nombrado. soluciones o renegociaciones Por una hipoteca que permita, como ya se ha comentado, un importante ahorro mensual.

De hecho, hablamos de un método bastante extendido, por el cual, en caso de que no estés satisfecho con el tipo de préstamo o los intereses que ofrece un banco en particular, puedes pedir cambiar el préstamo a otro banco que pueda tener condiciones más favorables. . Además, esta modalidad de cambio no tiene ningún coste para los usuarios, sino que la paga íntegramente el propio banco.

Pero, ¿cuáles son las cifras reales de ahorro? Sobre una hipoteca de 200 mil euros a más de 30 años tomada hace 3 años a un tipo del 2% con una cuota mensual de 740 euros al mes, hoy con soluciones soluciones se puede obtener una cuota de 705 euros al mes al 1,10 % El ahorro, gracias a la reducción de los dos años, ascenderá a 95 € al mes.