Ahora todos están en peligro, no solo Allegri.

La complicada situación de la Juventus podría provocar cambios drásticos incluso en la alta dirección

allá juventus No encuentra la paz. Tantas meteduras de pata desde el comienzo de la temporada, tantos rumores esperando alegre lejos de Turín. víspera mi derbi Existen todas las reglas para anticipar una revancha en el partido que los fanáticos han estado esperando. Sin embargo, los lugares no son los más alentadores. los comparación Entre Max y parte del grupo, lo que en realidad condujo a Reducir los días de retiroNo era un buen indicio de la relación entre el equipo y el entrenador.

Según la Gazzetta dello Sport, es Cayó escarcha En Continassa entre jugadores y entrenador. Además de que la decisión de retirarse tras Haifa no fue apreciada por el vestuario, el conjunto de la Juventus se queja de que Allegri no habla mucho con el equipo y no da indicaciones precisas sobre el partido, lo que ha creado mucho revuelo. confusión entre departamentos. El standby de verano también está a la vista, considerado por muchos como obsoleto y demasiado pesado, con grandes cargas de trabajo pero de baja intensidad.

Según Corriere dello Sport, eso estará cerca de una verdadera reversión de la empresa al final de la temporada actual. 24 de julio de 2023 La familia Agnelli celebrará su centenario Es propiedad del club y se supone seriamente que quiere anunciar alguna noticia importante. Juan Elkann Ya había dicho que quería a la «Juventus a la altura de su pasado». El hecho de que Exor inyecte 700 millones de euros en las arcas de la compañía en dos años, registrando la quinta parada consecutiva el pasado mes de septiembre, permite comprender cómo el director general, primo de Andrea, está cansado de ver cómo se desperdicia dinero en un equipo que no rinde al máximo. el nivel deportivo. Ni siquiera en el aspecto económico, dado que los derrumbes en el campo también se extendieron a las arcas corporativas. Es por eso que del jefe actual para abajo, nadie puede estar seguro de quedarse la próxima temporada.