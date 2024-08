Ahora Naciones Unidas dice que faltaron elementos mínimos de “transparencia e integridad” en la votación en Venezuela

La presión internacional sobre Maduro está aumentando y las protestas y la represión aumentan en el país. Porta (PPD): “La izquierda democrática en América del Sur se ha distanciado del régimen venezolano, y los progresistas y demócratas sólo pueden condenar al gobierno dictatorial”. Otro ciudadano italiano está en peligro





Naciones Unidas ha confirmado ahora que el Consejo Nacional Electoral no respetó las reglas de “transparencia e integridad” de las elecciones venezolanas del 28 de julio.. La Secretaría General también confirmó que la ausencia de resultados detallados no tiene precedentes en la historia de las elecciones contemporáneas en Venezuela. “Los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones verbales sin soporte gráfico. El Consejo Nacional Electoral no publicó ningún resultado (ni resultados desglosados ​​por mesa) para sustentar sus anuncios orales, como lo exige el marco legal electoral. Según los expertos de la comisión, una “pequeña muestra” de los registros publicados por la oposición presentaba todos los elementos de seguridad compatibles con los protocolos de resultados originales. La brutal respuesta del régimen fue el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien, entre insultos dirigidos al Centro Carter y otros contra las Naciones Unidas, anunció un proyecto de ley para prohibir cualquier seguimiento internacional futuro de las elecciones.

La Misión de Naciones Unidas en Venezuela también pidió el fin de la represión e investigaciones integralesUn comunicado denunció que en las protestas que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, al menos 23 personas fueron asesinadas, entre ellas 13 menores de 30 años, y al menos 1.260 personas fueron detenidas. “Las protestas callejeras, así como en las redes sociales, en las semanas posteriores a las elecciones, allanaron el camino para una feroz represión por parte de la maquinaria estatal, dirigida por sus máximas autoridades, creando un clima de miedo generalizado”. Naciones Unidas también condena la falta de independencia del poder judicial.

y la Corte Penal Internacional, que también monitorea informes de violencia en Venezuela Emitió fuerte advertencia al régimen de Maduro. El fiscal jefe Karim Khan dijo que se había puesto en contacto con la dictadura de Chávez «al más alto nivel» para exigir respeto al Estado de derecho tras el fraude electoral y proteger a todas las personas de los crímenes contra la humanidad.

segundo Patricia Tabata ValdezUn experto argentino en derechos humanos e investigador de la misión de la ONU dijo que la situación “también es difícil porque se está extendiendo un clima de miedo mientras aumentan las detenciones. Nadie confía en nadie y desconfía de los vecinos o amigos. que las personas que están libres o previamente detenidas puedan denunciar sus crímenes, los opositores –o aquellos considerados por el gobierno como opositores– o los ciudadanos que optan por expresar su desacuerdo con el gobierno o los resultados de las elecciones del 28 de julio recuerdan tiempos oscuros. En otros países, además, la detención de niños y niñas, de entre 13 y 16 años en general, y algunos de ellos con discapacidad, es completamente desproporcionada. Esto se hace sin respetar los estándares mínimos de protección de menores.. Antes de estas elecciones más recientes, estábamos investigando casos graves de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de opositores políticos o personas consideradas enemigas por el gobierno. Pero hoy, después de que el gobierno anunciara los resultados de las elecciones, estos casos han aumentado. Prueba de ello es la detención de Freddy Soberlano y otros dirigentes con responsabilidades en la campaña electoral o en la organización de la coalición opositora, y las amenazas dirigidas contra Edmundo González y María Corina Machado”.

Según esta denuncia, las personas no son detenidas luego de que un juez solicita una orden de aprehensión luego de evaluar las pruebas. En lugar de ello, las fuerzas de seguridad, a menudo de forma anónima, entran en los hogares de las familias y les muestran, por ejemplo, un vídeo que muestra a un miembro de esa familia protestando. Le dijeron que eso era “discurso de odio” y se lo llevaron sin que nadie supiera dónde. “La impotencia y la desesperación se apoderan de las familias que no saben si volverán a ver a la persona detenida. Desde allí comienza el peregrinaje de los familiares en busca de su lugar de detención”, señaló Patricia Tabata Valdez. “El detenido no puede comunicarse con su familia ni con un abogado, no se puede saber qué condición padece, si. ha sido abusado o necesita tratamiento médico Para dar una apariencia formal, las personas son llevadas ante el juez dentro o fuera del horario legalmente señalado, sin que sus familiares o abogados sepan cuándo y dónde se llevará a cabo la audiencia. También se requiere que un defensor público. trabajan de forma remota y en varias ocasiones las audiencias se han llevado a cabo de noche y en las cárceles. El fiscal general, Tarek William Saab, ya había anunciado que los manifestantes serían acusados ​​de “terrorismo”, “incitación al odio” o “conspiración”, con posibles penas de prisión de hasta 30 años. Más de un centenar de menores están acusados ​​de los mismos delitos graves que los adultos.

Denunció que «Maduro quiere dividir a los venezolanos como estrategia para ocultar su fraude electoral». María Corina Machado. Pero todavía dice estar convencida de que así será. Edmundo González Urrutia Al jurar como próximo presidente el 25 de enero de 2025, deja claro que para el propio Maduro -a pesar de su “atrincheramiento” con los líderes militares- la mejor opción es iniciar negociaciones. Para ejercer presión, el sábado se celebrará una gran manifestación en más de 100 ciudades de todo el mundo.

Mientras tanto, Estados Unidos ha negado los rumores de que ofrecerá inmunidad a Maduro si renuncia al poder, pero defiende el papel de la Organización de Estados Americanos como medio para resolver la crisis. También cuentan con la mediación de los tres presidentes de izquierda de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de México, Andrés Manuel López Obrador, y del presidente colombiano, Gustavo Petro.Machado finalmente envió el mensaje de que “Colombia sabe que la transición es correcta para la región”. Pero existe cierta confusión sobre la idea del asesor de Lula, Celso Amorim, de volver a celebrar las elecciones, dado que Maduro parece incapaz de producir actas alternativas a las de la oposición. Esta es una hipótesis rechazada por la oposición.

Sobre el hecho de que el papel de la izquierda en América Latina y el mundo, que a menudo simpatizó con la experiencia de Chávez en el pasado, podría ser necesario para resolver la situación, hizo un comentario al periódico El Fogio. Fabio PortaRepresentante del Partido Demócrata de América del Sur. El flagrante fraude electoral, confirmado por una institución independiente como el Centro Carter, ha llevado a líderes sudamericanos, como Lula y Petro, a exigir la entrega de todos los documentos electorales; La falta de presentación de estos documentos confirma lo que dijo el presidente chileno el día después de las elecciones, que fue que “la victoria de Maduro no tiene credibilidad”. La izquierda democrática en América del Sur se ha distanciado del régimen venezolano, y todos los progresistas y demócratas sinceros no pueden más que condenar al gobierno dictatorial, que persigue y tortura a sus oponentes, reprime el movimiento sindical durante años y se burla de los observadores electorales independientes, así como de los gobiernos autoritarios. Como Colombia y Brasil.. Pocos prestaron atención hace unos meses a las palabras de otro alto líder del movimiento progresista en América Latina, el ex presidente Mujica de Uruguay, quien sin rodeos describió al régimen de Maduro como una “dictadura”. Otras dos figuras de la izquierda en Sudamérica, Estela Carloto (histórica defensora de Abuelas de Mayo) y Marina Silva (ministra brasileña de Medio Ambiente), hicieron lo mismo hace unos días. Los socialistas y demócratas europeos sólo pueden apoyar a la oposición democrática al gobierno venezolano, exigiendo el restablecimiento del Estado de derecho y el respeto a la verdadera voluntad del pueblo.«.

También desde Porta nos llega la noticia de otro italiano en peligro. «Durante una semana no hubo noticias de Vicente Scarano, el ítalo-venezolano hijo de Enzo Scarano, ex alcalde de Valencia y uno de los líderes de la oposición en el estado Carabobo.. Enzo fue arrestado hace varios años y yo intervine como parlamentario para que lo liberaran; Ahora le toca el turno al hijo, que ha sido secuestrado por los servicios secretos con el aparente fin de intimidar y corre peligro de ser torturado. «Con respecto a todos los casos de ciudadanos italianos cuya desaparición está relacionada con razones políticas, estoy preparando una pregunta parlamentaria específica, que incluye claramente informar sobre casos recurrentes que involucran a ciudadanos comunes y corrientes que también son víctimas de amenazas e intimidación».