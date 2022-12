Ahora es oficial, aquí está el elenco – Multiplayer.it

A través del blog de PlayStation, Sony lo confirmó oficialmente hoy. fantasía final 16 Sara Doblado en italianotambién reveladoLista de actores de vozque informamos a continuación:

Clive Rosefield – Alessandro Capra

Joshua Rosefield – Arturo Suriño

Jill Warrick (niña) – Beatrice Marova

Jill Warrick (adulto joven) – Hilaria Silvestri

Sedulfo Telamone – Alberto Angressano

Benedicta Harmann – Katya Sorrentino

Hugo Kupka – Francesco Risi

Dion lesage luca apetito

Bernabé Thurmer – Fabrizio Dolce

Para aquellos que siguen a menudo nuestras noticias sobre Final Fantasy 16, tal vez esta no sea una noticia particularmente sorprendente, dado que hace unos días apareció en el canal de YouTube de Square Enix el tráiler de Final Fantasy 16 «Vendetta», doblado íntegramente en italiano, anticipando así La aparición del tráiler El tráiler de Final Fantasy 16 «Vendetta» es oficial. Habiendo dicho eso, definitivamente es una noticia positiva para los amantes del calzado. Por cierto Final Fantasy 16 será El primer capítulo de la serie, doblado al italiano..

Clive Rosefield, o el protagonista de Final Fantasy 16, será la voz Alejandro CapraConocido en el campo de los videojuegos, ha expresado a Lucas Baker en Resident Evil 7, Edward Kenway en Assassin’s Creed IV, Conrad en The Dark Pictures Anthology: Man of Medan y Connor en Detroit: Become Human.

También mencionamos a otros actores de doblaje locales: Jill Warrick será interpretada por Ilaria Silvestri (Ivor en Assassin’s Creed Valhalla), Cidolfus Telamon por Alberto Angrisano (Gerard Bieri en Horizon Forbidden West) y Benedikta Harman por Katia Sorrentino (Mei en Overwatch, Kate Díaz en Gears Of War, Mary Jane en Marvel’s Spider-Man).

Os recordamos que Final Fantasy 16 estará disponible a partir de 22 de junio de 2023 Tiempo exclusivo de PS5. Entonces también puede llegar a otras plataformas.