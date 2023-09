Ahora el multimillonario Evergrande está bajo «vigilancia domiciliaria» – Corriere.it

De nuestro corresponsal

BEIJING – Hace mucho tiempo que no lo vemos ni sabemos nada de él Fundador de Evergrande, un hombre con excelentes conexiones en el Partido Comunista que ahora es el protagonista de la crisis roja que ha conmocionado a la industria inmobiliaria china y sacudido a toda la segunda economía más grande del mundo. El silencio, según información obtenida por Bloomberg, se debe a… El presidente Xu Jia’in (también conocido por su nombre cantonés Hui Ka Yan) está «bajo vigilancia en su casa» por la policía.. Las fuentes dijeron que los agentes arrestaron a Xu/Hui a principios de septiembre y lo llevaron a un lugar seguro. Según el procedimiento legal de Beijing, la «vigilancia domiciliaria» se realiza en un «lugar designado». No es un arresto oficial. No prevé carga automática: Sin embargo, la persona no puede comunicarse con el mundo exterior, no puede recibir visitas privadas, Se debe entregar el pasaporte y otros documentos personales a los funcionarios. Sobre todo debe cooperar con la investigación. El plazo previsto por la ley para este requisito de supervisión especial es de seis meses.