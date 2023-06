Agua, miedo a la contaminación: lo que dicen las analíticas

Un artículo de The Guardian cuenta la historia de varias familias que viven cerca de una mina de oro. Las consecuencias para la salud podrían ser graves

cuando se trata de b contaminación Y su relación con los problemas de salud no se refiere exclusivamente al Co2. El dióxido de carbono es sin duda un factor contaminante, pero no es el único. Hay otras partículas en el aire, p. metano o dióxido de nitrógenoque se asocian con el aumento de alergias y enfermedades respiratorias en poblaciones que viven en zonas especialmente contaminadas.

Y no solo. el Metales pesados Existentes en la tierra, y circulados por actividades extractivas, y esparcidos en los acuíferos contaminando con luz la fuente más importante de vida:cascada. investigación Sereno Destaca los problemas relacionados con las actividades de un Mina de oro. La población circundante ha sido alertada antesAgencia de Protección Ambientalla Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., que ya ha detectado peligros de metales pesados ​​en las aguas alrededor de la mina.

Metales pesados ​​y contaminación del agua.

durante las actividades mineras en la mina Colina de Cadiaen la región sur de Australia, parece haberse formado un fuerte fenómeno basado en la contaminación plomo y cobre que incluía Acuíferos Gente local. Más de mil personas están en riesgo. El agua de lluvia utilizada para regar los campos puede estar contaminada, al igual que el agua Bebiendo Sale de los grifos. el Las pruebas no están publicadas. Sin embargo, el escándalo que ocupó los titulares de The Guardian no es más que una especulación. Las autoridades responsables de la protección del medio ambiente y la salud están realizando investigaciones. Mientras tanto, los ciudadanos están seriamente preocupados por su salud. Particularmente la familia, en la que nació en una zona potencialmente contaminada una niña cuyo desarrollo fetal se dio a lo largo de los nueve meses.



Contaminación por plomo y cobre

La propia Organización Mundial de la Salud ha advertido a la población mundial de los peligros de tener Metales pesados. Se inhala y se extrae del agua contaminada. Son, en particular conduciendoEl cobre y el arsénico, pueden ser particularmente dañinos para el cuerpo, especialmente después de una exposición prolongada. En particular, puede aumentar los riesgos Enfermedades cardiovasculares e incluso la aparición de cáncer. A menudo se deben al deterioro de los acueductos. En este caso, la contaminación proviene de la proximidad de Mina de oro. Las investigaciones aún están en curso, pero los residentes locales temen especialmente por su salud, al punto de someterse voluntariamente a análisis de sangre y otras pruebas de diagnóstico.