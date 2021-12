Afganistán, EE.UU .: Talibán culpable de ejecutar a exagentes – Last Hour

(ANSA) – Washington, 4 de diciembre Estados Unidos y sus aliados occidentales acusaron ayer por la noche al régimen talibán de llevar a cabo «breves ejecuciones» de ex miembros de las fuerzas de seguridad afganas, revelaron organizaciones de derechos humanos.



«Estamos profundamente preocupados por los informes de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de ex miembros de las fuerzas de seguridad afganas, según lo documentado por Human Rights Watch y otros», dijeron casi 20 países, incluidos la Unión Europea, el Reino Unido y Japón, en un comunicado publicado. . por el Departamento de Estado de EE. UU.



«Afirmamos que las presuntas medidas constituyen graves violaciones de derechos humanos y son incompatibles con la amnistía anunciada por los talibanes», dijo el grupo, y pidió a los nuevos líderes afganos que garanticen que la amnistía se implemente y «se mantenga en todo el país y en todo el país. país.» Todos los rangos «.



Esta semana, la ONG Human Rights Watch publicó un informe que documenta «los asesinatos o desapariciones de 47 ex miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas que se rindieron o fueron detenidos por las fuerzas talibanes entre el 15 de agosto y el 31 de octubre. Las víctimas son militares, policías y personal de inteligencia. Y milicianos «.



Para Washington y sus aliados, «los casos denunciados deben investigarse de manera rápida y transparente, los responsables deben rendir cuentas y estos pasos deben anunciarse claramente para actuar como un disuasivo inmediato de más asesinatos y desapariciones».



Además de Estados Unidos y la Unión Europea, los signatarios de la declaración son Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Japón, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania. (Relación comercial).