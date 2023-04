Adquisición de Activision: el CEO Kotick ataca a CMA, es una ‘herramienta en manos de la FTC’

En una entrevista con CNBC, Bobby Kotick dijo que CEO de Activision Blizzardcriticó duramente la decisión antimonopolio británica de negarse a hacerse cargo de la empresa antes microsoft en el Reino Unido. No solo eso, sino que dijo que los funcionarios antimonopolio se reunieron con Lina Khan antes de tomar su decisión, lo que indica que CMA es una «Herramienta FTC».

Kotick dice que hace semana y media hubo un expediente reunión en washington Ben Lina Khan, presidente de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. y presidente de la Autoridad de Mercados de Capital. El director ejecutivo de Activision no puede decir con certeza si se discutió específicamente una adquisición en esa ocasión, pero en su opinión, la FTC está manipulando el sistema antimonopolio británico, que, como saben, a su vez está tratando de evitar la maniobra.

«Me sorprendió escuchar eso Lina Khan y Presidenta de la Autoridad del Mercado de Capitales Ya sabes, legalmente, no deberías estar discutiendo una demanda en curso, dijo Kotick. No sé si tienen una reunión en Washington. Pero, sabes, creo que lo que estamos observando ahora es que la FTC está utilizando CMA como una herramienta para obtener estos resultados (rechazo de ayer, ed.), y no es así como debería funcionar».

En definitiva, las acusaciones del CEO de Activision Blizzard son muy duras, también a la luz de la decisión de Microsoft de apelar al CAT inglés para anular la sentencia de la CMA, lo que podría llevar mucho tiempo. Veremos cómo se desarrolla la historia.

Para permanecer en el tema, hace unos minutos, NVIDIA se puso públicamente del lado de Microsoft diciendo que la adquisición de Activision Blizzard es buena para el mercado de juegos en la nube.