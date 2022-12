Adiós Fabio Fazio, triste anuncio repentino: lamentablemente nos acabamos de enterar

Fabio Fazio es un conocido director de orquesta al que no suele gustarle dar entrevistas, pero cuando se revela no pasa desapercibido. Trata muchos temas relacionados con su carrera, y hay una noticia en particular que deja boquiabiertos a todos.

Fazio es un capitán por excelencia «Como está el clima» A través de sus entrevistas y aproximaciones al mundo del entretenimiento y la información en general. Apareció por primera vez en opinión en años’80 programa dominical Los que… el fútbol.

fabio Agustín Francisco Facio Nacido en sabona el 30 de noviembre de 1964, Es presentador de televisión, escritor y productor. El Alcanzó madurez clásica en un liceo gabrielo chiaprera a sabona Y luego graduación en un Letras en unUniversidad de Génova.

En cuanto a su vida privada, hay muy poca información. Fabio realmente es Muy especial. Sin embargo, a pesar de esto, sabemos que El está casado Con Joey Celis Desde 1994 y esa pareja dos hijos: michelle (En el 2004) Y el catalina (En el 2009).

Gracias a la dirección del programa deportivo Los que futbol, ganó varios premios Telegatto. Desde 2003 es el rostro del programa de entrevistas. Como está el clima. El programa recibe mucha claridad también gracias a las interferencias. Luciana Letizito.

Fabio Fazio y su decisión de retirarse

Fabio Fazio a pesar de su discreción para dejar entrevistas, se permite entablar una larga conversación con Corriere della Sera Admitiendo que quiere retirarse entre ellos Tres años. El conductor también relata los grandes encuentros que tuvo durante su carrera en la televisión.

Fabio para nombrarlo de hazlo bien las respuestas: «No soy un filántropo, solo trato de no ser un profesional en la agresión. También porque no sé cómo hacerlo». y sigue dicho: Hay periodistas y periodistas que son invitados a la televisión o escriben libros simplemente porque usan el arma de la agresión y la intrusión en la vida de los demás. Pero así dejas de ser periodista, te conviertes en otra cosa.

Y finalmente recuerdo la entrevista a mi papa francisco Después de mucho tiempo logró traer el Papa a mi Como está el climaHaz el sueño realidad. Se deja llevar por unas pocas palabras al respecto. actuación de canto a mi festival a San Remo, que interpretó en 2014, y que Fazio considera suyo Error más grande: “Lo hice con Leticia Casta y fue un desastre. Ahí sobreestimé mis capacidades y fue un error, porque debí ser más consciente de mis limitaciones.Los mayores errores son las oportunidades perdidas».