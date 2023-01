Adiós a la familia Gianluca Vialli: ‘Su ejemplo estará en nuestros corazones para siempre’ – Fútbol

Otro luto grave para el mundo del fútbol. Falleció Gianluca Vialli: a los 58 años, el exdelantero falleció en LondresDespués de luchar contra el cáncer de páncreas.

Siempre decía que no quería morir antes que sus padres, porque la idea de enfermar a sus seres queridos lo destruía más que la enfermedad que estaba comiendo en su lugar. Gianluca Vialli tenía una túnica debajo de la camisa, una forma -pensó- de evitar que los demás notaran ese mal, esa «cosa fea de la que hubiera querido prescindir» que pesaba sobre él y que al final ganó, lejos de ser 58 años A tres semanas del fallecimiento de Sinisa Mihajlovic, el fútbol llora otra muerte estremecedora: la del exdelantero de la Sampdoria, campeona de los años dorados, Debutó con el Cremonese de su corazón, campeón con la camiseta de la Juventus, en el campo y en el banquillo con el Chelsea, sucumbió al cáncer de páncreas que marcaba su destino de forma dramática desde 2017. Falleció en una clínica de Londres, donde se encontraba ingresado en el hospital unos días antes de Navidad debido a su estado de deterioro: el hecho de que la situación empeorara también lo hizo consciente de su despedida de la selección el 14 de diciembre, ya que había anunciado que tenía que dejar todo destino en azul. para sanar. “He decidido suspender mis compromisos profesionales actuales y futuros, esperando ser suspendidos temporalmente. El objetivo es utilizar todas mis energías mentales y físicas para ayudar a mi cuerpo a superar esta etapa de la enfermedad”, sus recientes declaraciones públicas. Dejando Italia, regresa para reunirse con su amigo de toda la vida, Roberto Mancini: Fueron los mellizos los que volvieron a marcar juntos el gol de la Sampdoria y para quienes la vida les dio otra emoción fuerte. Culmina con la Eurocopa, que ganó en Wembley en 2021, y va acompañada de una imagen verdaderamente histórica: un abrazo desde el corazón y lágrimas que narran la historia de amor entre el actual entrenador y Viali.

Vialli, paladín de la gracia, moría siempre con una sonrisa en los labios, «rodeado de su familia» (la anciana madre que en las últimas semanas se había mudado entre Cremona y Londres)tras «cinco años de enfermedad ante el coraje y la dignidad. Su recuerdo y ejemplo vivirán para siempre en nuestros corazones». El mensaje de los familiares que, siempre muy discretos, celebrarán un funeral privado en la capital inglesa. Deja a su esposa Katherine, que está casada en secreto, y a sus hijas Sophia y Olivia, a quienes dijo que le hubiera encantado llevar al altar. Porque Vialli nunca ha renunciado al establecimiento de objetivos, a pesar de todo. “Si te rindes una vez se convierte en un hábito” solía repetir todo el tiempo, y en cambio no quería hacerlo. «Tengo un miedo mortal, aunque me ha cautivado en algunas ocasiones, no sé cuándo se apagará la luz qué habrá al otro lado. Pero en cierto sentido, también estoy emocionado de poder encontrar el exterior. También me doy cuenta de que el concepto de la muerte ayuda a comprender y apreciar la vida.” Porque Vialli era tal, un “muchacho italiano” usa las palabras de memoria de Gianfranco Zola que viajó a Inglaterra y fue apreciado en todas partes: un caballero, de modales corteses, irónico, amable. Una persona que sabía cómo juega en el vestuario dentro y fuera del campo. Y que se peleó con el ‘huésped no invitado’, un compañero de viaje no deseado del que esperaba que se cansara de él. Lo enfrentó sin perder su sonrisa, a pesar de sus ojos hundidos y su rostro demacrado.Hace dos meses, presentaba el documental de Marco Ponti ‘The Beautiful Season’, una historia en imágenes de ese mágico firme capaz de llegar a un paso del cielo.Vialli y Mancini, siempre juntos también para contar la historia de esos años hechos de goles y abrazos, de sueños y trofeos, de la vida, esos que Vialli quería oler hasta el final, con gracia, diciéndoles a sus dos amadas hijas que se ríen y usar a los demás es un tipo de sentimiento feliz.



Hola Gianluca: Así saluda la Juventus a Gianluca Vialli, quien falleció a los 58 años a causa de un cáncer de páncreas. A través de las redes sociales, el club juventino ha querido homenajear al exjugador de la Juventus publicando una imagen del exfutbolista que levantó al cielo la Champions League tras ganar la final en mayo de 1996 ante el Ajax.

agencia ansa Te recordaremos como un niño incansable y un delantero, porque los campeones son todos jóvenes y hermosos y tú, desde el verano de 1984, has sido nuestro campeón». Así recuerda la Sampdoria a Gianluca Vialli. (Relación comercial)

“El deporte italiano, y el fútbol en particular, perdieron hoy a un héroe, pero sobre todo a un hombre sólido”. Es el principal tributo de Connie a Gianluca Vialli. giovanni malagi, que recuerda una de las muchas imágenes relacionadas con el héroe perdido. “Fue el 26 de febrero de 2006 cuando Vialli, junto a otros brillantes campeones, portó la bandera olímpica durante la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno de Turín 2006, siendo el único futbolista en recibir este honor”, ​​cuenta Malago.

«Lo que hizo por los Azzurri nunca se olvidará». presidente del sindicato, Gabriel Gravina Así lo recuerda Gianluca Vialli, quien falleció hoy después de luchar durante mucho tiempo contra la enfermedad. «Estoy muy triste – agrega Gravina – Esperé hasta el final que pudiera realizar otro milagro, pero me consuela la certeza de que lo que hizo por el fútbol italiano y azzurro nunca se olvidará. Honestamente: Gianluca fue una persona maravillosa y deja un vacío que no se puede llenar en la selección y en todos los que aprecian su extraordinaria calidad humana.

Cremona amaneció con la muerte en el corazón, se siente dolida por la noticia mayormente esperada pero con la misma expectativa siempre acompañada de la esperanza de un milagro. Ha perdido a su héroe, la capital lombarda. Y en bares como la Piazza del Comune, donde hasta el alcalde Gianluca Gallimberti se enteró de la desaparición de Stradivia «con mucho dolor», solo se habla de despedida del maestro del propósito. “El alcalde declarará un día de luto por la ciudad”, llega a preguntar alguien. Para el resto de las historias y recuerdos. Luca en Cristo Rey, y luego pronto en Cremonese. “Frutti y Vialli, qué pareja, ya se querrán”, deja a algunos fanáticos atrapados entre el pasado y el presente. Más que una afirmación de certeza: «Ahora encontrará a Lozarra y Mondonico, su jefe y entrenador».

Fedez Gianluca Vialli recuerda, con quien compartió las angustias, temores y dolores de la enfermedad. De hecho, el cantante también desarrolló hace un tiempo un cáncer de páncreas, aunque de un tipo diferente -y menos grave- que aquel contra el que luchó el astro del fútbol. “Nunca nos hemos conocido en persona -recuerda Fedez en una historia de Instagram-, pero me diste tanto. Lloré contigo por teléfono, aunque nunca te vi en persona”. Fedez cuenta que Vialli le mostró una gran cercanía y ternura durante su enfermedad, y que se había establecido una relación, aunque fuera hipotéticamente. “Estábamos planeando reunirnos para filmarnos mostrándonos las cicatrices, pero desafortunadamente eso no fue posible”.

Recordando a Roberto Baggio. «Siempre es difícil aceptar y comprender el misterio de la vida. Especialmente cuando eres arrancado del afecto de los seres queridos tan joven, tan temprano. Querido Gianluca, Que tu viaje celestial esté rodeado de una luz tranquila para tu descanso eterno». Roberto Baggio, en declaraciones a ANSA, recuerda a Vialli, amigo de un rival en la cancha de azul. «Mis más profundos pensamientos van para su esposa, hijos, padres, hermanos y queridos amigos. Con tu sonrisa y felicidad, lleva tu amado baile allí también. Tu coraje permanecerá con nosotros para siempre y tu precioso ejemplo. Buen viaje, Gianluca

agencia ansa Scudetto Sampdoria, campeón de la Juve y polémica relación con la Azzurri (Ansa)

El fútbol está perdiendo una de sus más bellas sonrisas, la de Gianluca Vialli. Así comienza la memoria gianni infantino, con una publicación de Instagram. Rindiendo homenaje a la memoria del exdelantero fallecido hoy a los 58 años en Londres, el Presidente de la FIFA habló de «la sonrisa de los que jugaron y entrenaron. La sonrisa de los que conquistaron, arrastraron a los jóvenes que crecían en su felicidad, como en los días de la Sampdoria. La sonrisa se mantuvo a pesar de la enfermedad». Durante su reciente experiencia con la selección italiana. «Viali -añadió Infantino- era un gran futbolista y un tipo inteligente. Un día me vio pateando el balón y me dijo: ‘Gianni, seamos realistas, no sabes regatear. Ya te contaré». Nuevamente, sonrió. Es justo que lo recordemos así, por su expresión feliz. Era genial, porque entretenía y nos entretenía a todos. Su pasión era la definición más dulce del fútbol. Un un fuerte abrazo a familiares y amigos.”