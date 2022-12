Adiós a Elio Sipri, productor discográfico senior y cazatalentos – Música

Adiós a Elio Ciprissi más conocido como Cipri, uno de los mayores sellos discográficos y cazatalentos de la música italiana, padre de la cantante Soria y del promotor Giorgio.

Tenía 74 años y desapareció en Roma. El anuncio de la hija se hizo con una publicación en Instagram.

“No fue nada fácil decir adiós”, escribió Suriya en su página de redes sociales en la publicación, acompañada de una foto de su padre.

“Pero tuve tiempo de mimarte como quisiera estos días y logramos decirnos algo. Gracias por todo papi, escucho y vuelvo a escuchar los mensajes de voz en nuestra conversación, tu voz siempre tranquilizadora, incluso cuando nos Discutimos por tonterías!!Cuantos recuerdos, cuantos La cantidad de matices conviviendo.

¿¡Cómo me las arreglaría sin ti y sin nuestras llamadas telefónicas por la mañana!? ¡Cómo voy a hacer sin mi período! Siempre te extrañaré por siempre todos los días. Te quiero. Descansa en paz alma hermosa, cuanto amor viene de todas partes.”

Elio Cipri comenzó su carrera en los años sesenta y en ese período consiguió un lugar en «Un Disco per l’Estate». Con el tiempo, se ha convertido en un referente de la comunicación musical, además de un cazatalentos, patrocinando el gabinete de prensa de muchos artistas y organizando importantes eventos del sector.

Varios amigos respondieron a la publicación, hecha por su hija, Surya. Entre ellas están las palabras de Yovanuti (“El Gran Sipri”) y Nick (“Elio. Cada vez que nos reuníamos nos encantaba recordar mis inicios en Fonit Cetra. Cuando estuve ahí me apoyaron mil veces. Un fuerte abrazo a todos tú en la familia. Estoy cerca de ti. «)