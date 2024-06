«Adelante hasta la eliminación de Hamás»

05:07

Israel no detendrá la guerra para devolver a los rehenes a su patria

gobierno israelí No tienes intención de poner fin a la guerra. Contra Hamás en Gaza para restaurar a todas las personas Rehenes Sigue detenido en la Franja de Gaza. Así lo afirmó el Asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi HanegbiA las familias de los secuestrados. Así lo informó el Canal 12, citando al periódico Haaretz. «Este gobierno no tomará la decisión de detener la guerra para recuperar a todos los rehenes. Debemos seguir luchando para que en octubre de 2027 no haya un 7 de octubre», afirmó. Posteriormente, estalló una disputa entre Hanegbi y algunos miembros de la familia: la gestión de la situación por parte del poder ejecutivo, y especialmente por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, estuvo en el punto de mira.